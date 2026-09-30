Nicolás Catacora C. fue condenado a 16 años, 9 meses y 7 días de prisión efectiva por violación sexual de una adolescente, quien se encontraba en estado de inconsciencia al momento de la agresión.

El caso fue resuelto en primera instancia por el Juzgado Penal Colegiado Subespecializado en Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, que encontró responsable al acusado por el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de persona en incapacidad de dar su libre consentimiento.

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio oral, los hechos ocurrieron en 2024. La menor se quedó dormida debido al estado de ebriedad en el que se encontraba y, según la acusación acogida por el colegiado, Catacora C. aprovechó esa situación para cometer la agresión sexual.

Además de la pena de cárcel, el juzgado ordenó que el sentenciado pague S/ 10 mil por concepto de reparación civil a favor de la víctima. También deberá recibir un tratamiento terapéutico especializado.

La sentencia fue emitida por las magistradas Ángela Diana Flores Flores, Elbia Silvia Surco Valdivia y Giovanna Flores Aquino.