Estudiantes, egresados e investigadores de la Universidad Católica San Pablo (UCSP) de las carreras de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y, maestría en Internet de las Cosas (IoT), presentaron el diseño de un prototipo de tecnología médica con financiamiento de Prociencia y Concytec, siendo el segundo proyecto de su tipo creado por una universidad en el Perú.

Se trata del Proyecto SARA (Sistema Autónomo de Rehabilitación al Andar), diseñado para la rehabilitación de miembros inferiores en pacientes que padecen neuropatías o secuelas neurológicas, según informó Sebastían Flores, bachiller en Ingeniería Mecatrónica e integrante del equipo.

El proyecto se concibió tras una propuesta presentada por los docentes investigadores Raquel Patiño y Dennis Barrios. Busca brindar una alternativa de apoyo en las terapias físicas que se desarrollan en Arequipa, aunque aún se encuentra en etapas de prueba.

El investigador explicó que el prototipo integra actuadores eléctricos y sensores que monitorean la fuerza ejercida para orientar y alinear los ejes de las articulaciones de los pacientes, con las medidas de seguridad adecuadas. Esta presentación del prototipo se dio en el marco del primer día de la cuarta edición de Vinculatech Empresarial, que por primera vez se realiza en la ciudad de Arequipa.

“El objetivo es ayudar en las terapias de rehabilitación tanto activamente como en la toma de muestras de datos del paso y la caminata. Al estar dirigido principalmente a personas con afecciones neuronales cuyas limitaciones físicas responden a lesiones neuropáticas, el exoesqueleto ayuda a mantener la actividad muscular, evita la atrofia y mejora la función gastrointestinal durante el proceso terapéutico”, precisó Flores.

El diseño cuenta la interfaz de usuario desarrollada por el equipo de electrónica permite a los fisioterapeutas personalizar las rutinas de ejercicios de forma independiente para cada articulación.

Para garantizar la integridad del usuario, la estructura incorpora múltiples capas de seguridad: topes mecánicos en articulaciones, arnés de sujeción para el paciente y un sistema de suspensión. Como complemento, el equipo trabaja en la integración de un andador con sistema sit-to-stand (de elevación automática eléctrica) que asistirá a los pacientes en las maniobras para ponerse de pie.

Este prototipo constituye el segundo exoesqueleto desarrollado por una universidad en el país, solo por detrás de uno desarrollado por la PUCP en Lima