Tres diputados de la bancada Obras retiraron sus firmas de la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, por lo que el debate y votación previstos para este jueves 1 de octubre en el Pleno de la Cámara de Diputados fueron suspendidos.

Los diputados Luis Masco Cáceres, Heber López y Víctor Piñán presentaron ante la Oficialía Mayor del Congreso sus respectivos pedidos para retirar sus firmas de la iniciativa .

A través de un comunicado, el Congreso informó que la moción dejó de cumplir con el número mínimo de firmas requerido para continuar con su trámite, por lo que se suspendió la sesión en la que se tenía previsto debatir y votar la censura.

La moción había sido presentada la semana pasada por las bancadas de Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Obras, con 35 firmas.

Los promotores cuestionaban a César Astudillo por una presunta falta de liderazgo e idoneidad para ejercer el cargo de ministro del Interior.

#DiputadosInforma I Se suspende la sesión del #PlenoDeDiputados convocada para el jueves 1 de octubre. pic.twitter.com/FxFO5A44mC — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 30, 2026

A ello se sumó la decisión de la bancada de Ahora Nación, que, según informó su diputado José Marcelo, acordó por mayoría no respaldar la moción de censura contra el titular del Interior.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad