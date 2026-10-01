Los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, deberán presentarse a las 6:00 a. m. de este domingo 4 de octubre en el local de votación que les corresponde para participar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

No cumplir con esta función puede generar una multa de S/ 275.La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Arequipa recordó que los ciudadanos convocados como miembros de mesa deben acudir con anticipación y registrar su asistencia en la hoja de control.

De los seis ciudadanos designados por mesa, finalmente serán tres quienes asumirán la conducción de la jornada electoral.La labor de los miembros de mesa comenzará antes de la apertura de las mesas para los electores.

La votación se desarrollará entre las 7:00 a. m. y las 5:00 p. m., por lo que la presencia de quienes tienen esta responsabilidad es necesaria desde las 6:00 a. m.Quienes efectivamente cumplan la función de miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/ 165, informó la ODPE Arequipa.

¿Y SI NO VA A VOTAR?

La obligación de acudir al local de votación también alcanza a los electores. Quienes no emitan su voto estarán sujetos a una multa por omisión al sufragio, cuyo monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito: 110 soles para distritos considerados no pobres, 55 soles para distritos pobres no extremos. Asimismo, 27.50 para distritos pobres extremos.La ODPE Arequipa recomendó a los ciudadanos verificar con anticipación su local de votación y revisar la información oficial de las elecciones.

MAS DE 3200 MESAS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA

En la provincia de Arequipa se instalarán 3,216 mesas de sufragio en 319 locales de votación, para atender a aproximadamente 957,693 electores hábiles.Los miembros de mesa pueden reforzar sus conocimientos sobre sus funciones mediante el material de capacitación de la ONPE.

Los electores pueden consultar su local de votación y otros datos relacionados con las ERM 2026 en las plataformas oficiales. Como parte de las disposiciones para esta elección, después de emitir el voto ya no se colocará el holograma en la parte posterior del DNI. Además, quienes cumplan 18 años el mismo 4 de octubre estarán habilitados para sufragar.