Deportivo El Inca de Chao goleó 3-1 a FC Sport River de Florencia de Mora, en el Estadio Mansiche de Trujillo, y se mantiene en puestos de clasificación a los dieciseisavos de final de la etapa nacional de la Copa Perú.

SUPERIOR

Cuando apenas se jugaban los 8 minutos, Patrick Abad apareció para vencer la resistencia del portero de River, Paolo Sosaya, y anotar el primer tanto del encuentro.

A los 23′, el guardameta de El Inca, Denzel Caña, realizó un saque largo desde su área que fue aprovechado por Álvaro Guevara. El delantero controló el balón, le ganó la posición a Andy Paredes, pisó el área y sacó un derechazo cruzado para marcar el segundo de la tarde.

Para la parte complementaria, El Inca continuó dominando las acciones ante un River que no lograba reaccionar. Sobre los 59′, el arquero Sosaya intentó controlar el esférico, pero el volante Adrián Mujica se lo robó y lanzó un pase preciso para que nuevamente Guevara, esta vez con un golpe de cabeza, enviara el balón al fondo de la red. Era el 3-0 para el cuadro de la provincia de Virú.

La “Franja” encontró en los pies de Kevin Laura el descuento a los 78 minutos.

ASÍ MARCHAN

Con esta victoria, El Inca suma 8 puntos y se mantiene dentro de los 32 mejores de la tabla nacional de la Copa Perú. Por su parte, River encadena tres derrotas consecutivas, con 3 puntos, y ahora está obligado a ganar sus dos partidos que le restan para clasificar a la siguiente fase.