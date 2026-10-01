El Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que propone establecer una moratoria de cinco años para la creación y autorización de funcionamiento de nuevas universidades públicas.

Según la iniciativa, la medida busca ordenar la oferta de educación superior universitaria pública, fortalecer las universidades existentes y aquellas que se encuentran en proceso de implementación, además de orientar su expansión bajo criterios de pertinencia, sostenibilidad y calidad.

La propuesta corresponde al Proyecto de Ley N.° 00461-2026-2031-CD, remitido al presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres Morales. El documento lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del titular del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y adjunta el acta del Consejo de Ministros del 28 de septiembre, en la que se aprobó la iniciativa.

La moratoria alcanzaría a toda modalidad destinada a crear una nueva universidad pública, cualquiera sea su denominación. Sin embargo, la propuesta establece que esta restricción no se aplicará a las universidades comprendidas en la Ley N.° 30597.

Asimismo, el proyecto dispone que el Ministerio de Educación implemente estrategias para ordenar y mejorar la oferta universitaria y la calidad del servicio educativo. Estas acciones deberán considerar criterios de pertinencia y sostenibilidad y estar alineadas con la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva.

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