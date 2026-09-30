Pedro Gallese analizó el desempeño de la selección peruana ante México y aseguró que el equipo mostró una mejor versión luego de la dura derrota sufrida frente a Estados Unidos.

El arquero y capitán de la Bicolor consideró que el resultado frente al conjunto mexicano refleja parte del trabajo que busca implementar el técnico Mano Menezes en esta nueva etapa.

“Fue un resultado que, de alguna manera, refleja el trabajo que queremos hacer en la selección peruana. Después de una dura derrota ante Estados Unidos, la actitud y personalidad también cambiaron bastante contra un rival que ha jugado el Mundial”, declaró Gallese a L1 Max.

Gallese destaca reacción de la selección peruana

El experimentado guardameta reconoció que el resultado adverso frente a Estados Unidos generaría cuestionamientos, pero destacó la respuesta del plantel para afrontar el siguiente compromiso.

“Luego del golpe sufrido ante Estados Unidos, sabíamos que iban a haber críticas, pero el grupo se protegió porque sabemos del material que hay en la selección”, manifestó.

Gallese resaltó así el cambio de actitud y personalidad mostrado por Perú frente a México, en medio del proceso de renovación que atraviesa el combinado nacional.

“Hay compañeros que recién están vistiendo la camiseta”

Pese a la mejoría, Gallese pidió tranquilidad y reconoció que todavía existen aspectos que deben corregirse para consolidar la propuesta del comando técnico.

El capitán también se refirió a los nuevos integrantes de la selección y al proceso de adaptación que deberán atravesar.

“Se sabe que hay que mejorar mucho más y que hay compañeros que recién están vistiendo la camiseta y tienen que saber a qué juega la selección”, concluyó.