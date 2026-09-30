Con el calor de la selva jugando su propio partido, Atlético Chanchamayo y Centro Estudiantil San Agustín (CESA) se vuelven a cruzar hoy, desde las 3:30 de la tarde, en el estadio municipal de San Ramón. La temperatura bordeará los 30 °C y el duelo promete ser una caldera dentro y fuera de la cancha.

Los dos representantes de Junín llegan con cuentas pendientes luego del 2-2 registrado en la fecha anterior. Esta vez, sin embargo, el empate podría convertirse en un duro golpe para ambos. Atlético Chanchamayo marcha en el puesto 37 con dos puntos, dentro de la zona de eliminación, mientras que CESA ocupa el 31.º lugar con cuatro unidades, todavía en zona de clasificación.

Por ello, el mensaje está cantado: hay que salir a ganar. Un nuevo reparto de puntos reduciría todavía más el margen de error y podría dejar a los dos equipos juninenses mirando de lejos los boletos a la siguiente etapa.

Alineaciones

La “Playita” quiere aprovechar la localía y el conocimiento del terreno para dar el golpe. El técnico Bryan Mercado echaría mano de Moisés Garcilazo, Anderson Taype, Jordan Parra, Jhael Berrios, José Barahona, Bernie Chávez, Yordy Granados, Luis Hinostroza, Gian Cáceres y Stalin Morales, buscando mayor peso ofensivo y equilibrio en la mitad del campo.

Mientras tanto, el “Dios Wanka”, dirigido por Carlos Gutiérrez, no quiere regresar con las manos vacías y prepara a Maycol Almonacid, Lorenzo López, Juan Hurtado, Alexis Núñez, Berghy Medrano, Iván Campos, Jimmy Chungay, Wilson Arellano, Jerssy Yupanqui, Yordan Osores y Adrián Noa.