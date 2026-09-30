Con miras al primer recorrido procesional del Cristo Moreno, previsto para este sábado 3 de octubre, la Municipalidad de Lima dio a conocer su plan de operaciones denominado ‘Señor de los Milagros 2026’.

El gerente de Gestión de Riesgos de Desastres, Mario Casaretto, informó que, luego de la reunión con el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se acordó movilizar a 1 000 trabajadores municipales de distintas áreas para el operativo.

Para atender posibles emergencias y brindar asistencia médica durante la procesión, se contará con alrededor de nueve ambulancias, pertenecientes al Ministerio de Salud (Minsa), Samu, Sisol y al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

“La gerencia de seguridad ciudadana tiene ya un equipo de ‘droneros’, prácticamente se ha convertido en una subunidad que hace su trabajo durante el recorrido, que nos da unos resultados positivos como lo hemos visto en Santa Rosa, como lo hemos visto en Navidad Segura, con cero emergencias como resultado de estos eventos”, declaró Casaretto a RPP.

Además, la Municipalidad de Lima desplegará una carpa móvil que acompañará el recorrido de manera permanente para brindar atención a las personas extraviadas. La medida toma en cuenta que, durante la procesión del año pasado, se reportó la pérdida de seis adultos mayores y 21 menores de edad.

En tanto, la gerente de Seguridad Ciudadana, Mariella Falla, calculó que al menos 200 000 personas acudirán a este primer recorrido procesional, previsto desde el mediodía hasta las 8 de la noche.

Falla precisó que el despliegue de seguridad contará con vigilancia aérea mediante 18 drones, además de la participación de serenos, fiscalizadores y trabajadores de las áreas de Desarrollo Económico, Movilidad Urbana y Servicios a la Ciudad.