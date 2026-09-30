El Gobierno de Israel calificó como un “intento de atentado terrorista yihadista” el grave incidente ocurrido este miércoles a bordo del vuelo FZ 1073 de flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita.

En un comunicado difundido por la Embajada de Israel en Perú, el Gobierno israelí sostuvo que el episodio estuvo dirigido contra ciudadanos israelíes, Emiratos Árabes Unidos y “la visión de paz que representan los Acuerdos de Abraham”.

La calificación corresponde a la posición oficial israelí y contrasta con la cautela expresada hasta ahora por flydubai, que ha confirmado una pelea en la cabina de mando, pero sostiene que las causas y motivaciones todavía son materia de una investigación formal.

Israel sostiene que piloto intentó estrellar el avión

Según la información preliminar difundida por Israel, uno de los pilotos tenía la intención de estrellar la aeronave con todos sus pasajeros a bordo.

Reuters informó, citando a funcionarios israelíes, que el copiloto habría atacado al capitán e intentado provocar la caída del avión. Las autoridades sauditas detuvieron al presunto agresor, mientras las circunstancias y motivaciones del episodio continúan bajo investigación.

La aeronave experimentó además una caída abrupta durante el incidente. Datos de seguimiento de Flightradar24 muestran que perdió cerca de 14.000 pies de altitud en unos 30 segundos.

Pasajeros intervinieron y redujeron al piloto

El comunicado de la Embajada sostiene que pasajeros israelíes ingresaron a la cabina, confrontaron y redujeron al piloto. Posteriormente, una tripulación alternativa que viajaba a bordo asumió el control de la aeronave y consiguió aterrizarla. Israel afirma que esta intervención permitió salvar a 174 pasajeros, entre ellos 27 niños.

Esta versión coincide parcialmente con información recogida por Reuters, que señala que pasajeros intervinieron para reducir al presunto atacante y que otros pilotos que viajaban en el avión asumieron los controles hasta aterrizar de manera segura en Arabia Saudita.

Embajador de Israel en Perú condena el incidente

El embajador de Israel en Perú, Gali Dagan, afirmó que lo ocurrido no afectará las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.

“El terrorismo no quebrará los lazos entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, ni detendrá los avances que se están logrando en la región”, manifestó. El diplomático sostuvo además que Israel interpreta el episodio como un ataque contra las relaciones entre ambos países y los Acuerdos de Abraham.

Dagan también destacó la actuación conjunta de los pasajeros israelíes y la tripulación emiratí durante la emergencia y aseguró que su país mantiene el compromiso de fortalecer sus vínculos con Emiratos Árabes Unidos.

Flydubai pide evitar especulaciones

La aerolínea confirmó que se produjo un altercado en la cabina del vuelo FZ 1073 y que personal de flydubai que viajaba en la aeronave logró asegurarla antes del aterrizaje en Tabuk. Asimismo, indicó que todos los pasajeros y miembros de la tripulación fueron contabilizados y se encontraban a salvo.

No obstante, la compañía recalcó que los motivos del incidente todavía no han sido establecidos y pidió evitar especulaciones mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.