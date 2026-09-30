Una pasajera del vuelo FZ 1073 de flydubai, que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita cuando cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, aseguró que el copiloto habría intentado matar al piloto y provocar que la aeronave se estrellara.

Miryam Shira Ohayon, quien se encontraba a bordo, relató que el avión llegó a estar “prácticamente fuera de control” durante el incidente ocurrido mientras sobrevolaban Jordania.

“El copiloto intentó matar al piloto y, básicamente, llevar a cabo un atentado suicida en el avión”, afirmó la pasajera en declaraciones recogidas por AFP.

Ohayon agregó que estuvieron “a punto de estrellarnos” y atribuyó que se evitara una tragedia a la intervención de varias personas que consiguieron reducir y neutralizar al copiloto.

Pasajeros habrían intervenido durante el incidente

Según el testimonio de la pasajera, uno de los pilotos habría intentado atacar al otro mientras el avión se encontraba en pleno vuelo. Otros pasajeros también describieron una situación de caos dentro de la aeronave.

La madre de Ohayon, Yasmin Abukasis, contó a AFP que su hija le había relatado que escucharon gritos y que, cuando una pasajera se acercó a la cabina, observó “mucha sangre”. Posteriormente, varias personas habrían intervenido para controlar la situación.

Datos de seguimiento del vuelo mostraron que la aeronave sufrió una brusca pérdida de altitud durante el incidente.

Avión realizó aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita

El vuelo FZ 1073 terminó siendo desviado a la ciudad saudita de Tabuk, donde realizó un aterrizaje de emergencia. Flydubai informó que las 174 personas que viajaban como pasajeros estaban a salvo.

Posteriormente, los pasajeros continuaron su viaje y llegaron la noche del miércoles al aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv.

La aerolínea ha pedido cautela sobre las circunstancias del caso. En un comunicado señaló que, en esta etapa de la investigación, todavía se desconocen “las razones y los motivos subyacentes” al incidente y pidió evitar especulaciones mientras las autoridades determinan lo ocurrido.