Aporte mínimo a la ONP sube a S/160 desde octubre

Los trabajadores independientes afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) deberán pagar un aporte mínimo de S/160 desde octubre de 2026, debido a la actualización de la Remuneración Mínima Vital (RMV), según informó la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

El nuevo monto se aplica a los aportes correspondientes al periodo de octubre en adelante. Hasta setiembre, el pago es de 147 soles.

En el SNP, los afiliados deben aportar el 13 % de su ingreso mensual declarado; sin embargo, ese cálculo no puede ser inferior al equivalente a una RMV vigente. Por ello, la modificación de la remuneración mínima eleva también el aporte mínimo al sistema.

A nivel nacional son 22 mil 239 trabajadores independientes realizan directamente sus aportes al SNP con el objetivo de acceder a una pensión y contar con protección previsional. El pago correspondiente a octubre podrá efectuarse hasta el 30 de noviembre de 2026, fecha que marca el vencimiento del aporte de ese periodo.

La ONP recordó que los aportes no solo sirven para acceder a una pensión de jubilación. En determinadas circunstancias, también permiten solicitar una pensión por accidente que impida continuar trabajando y acceder a cobertura de salud, siempre que el afiliado cumpla las condiciones establecidas. Entre ellas se encuentra haber aportado al menos 12 meses dentro de los tres años anteriores al accidente.

Además, si el afiliado fallece, sus familiares pueden acceder, según corresponda, a pensiones de viudez, orfandad o ascendencia.

Los trabajadores pueden realizar el pago durante las 24 horas mediante la billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank, así como a través de la plataforma de operaciones en línea de la Sunat, sin necesidad de contar con clave SOL.

También pueden pagar de manera presencial en los agentes Interbank, utilizando el código de servicio 0600203, su número de documento de identidad y el monto correspondiente. Otra opción son las ventanillas del Banco de la Nación.

Para consultas sobre los aportes, la ONP habilitó la línea ONP Te escucha: (01) 634 2222, opción 1, disponible de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.