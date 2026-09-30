Más de 37 mil estudiantes de primaria y secundaria participaron en jornadas de prevención sobre los riesgos asociados al uso inadecuado de armas de fuego y productos pirotécnicos, informó la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

Las actividades forman parte del programa nacional “Sucamec va a tu cole”, iniciativa de la entidad adscrita al Ministerio del Interior (Mininter) que lleva información preventiva directamente a instituciones educativas.

Programa de Sucamec alcanza 15 regiones del Perú

Desde su implementación, el programa ha sensibilizado a 37.229 estudiantes de Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Según la institución, esta cifra representa el 67,34 % de la meta establecida para 2026. Solo durante septiembre, 6.651 escolares participaron en las jornadas desarrolladas en diferentes instituciones educativas.

Las actividades son diseñadas considerando la edad de los participantes y buscan que los escolares puedan reconocer situaciones peligrosas y conocer las consecuencias de manipular de manera inadecuada armas de fuego o productos pirotécnicos.

Prevención desde las aulas

“La niñez es clave y debemos trabajar desde esta etapa para prevenir riesgos y fortalecer una cultura de prevención”, señaló Eswin Manay Guerrero, superintendente nacional de la Sucamec.

El funcionario indicó que proporcionar información a niñas, niños y adolescentes permite que puedan reconocer situaciones de riesgo vinculadas con armas de fuego y pirotécnicos.

El programa se ejecuta en coordinación con las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), con el objetivo de ampliar progresivamente su cobertura.

Programa complementa fiscalización de armas y explosivos

“Sucamec va a tu cole” es presentado por la institución como su primera estrategia preventiva institucionalizada en el ámbito educativo.

La iniciativa complementa las labores de control y fiscalización que desarrolla la Sucamec sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil.

Con estas jornadas, el sector Interior busca incorporar la prevención desde las primeras etapas de formación y proporcionar información especializada a las comunidades educativas.