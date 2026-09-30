El calentamiento del océano provocado por el fenómeno de El Niño está golpeando a comunidades pesqueras del Pacífico oriental. Desde las costas de Perú y Ecuador hasta Panamá y Guatemala, pescadores artesanales reportan menores capturas mientras diversas especies buscan aguas con condiciones más favorables.

En Perú, los efectos sobre los recursos pesqueros ya son materia de seguimiento oficial. El Ministerio de la Producción informó en septiembre que las anomalías en el mar venían afectando tanto a la pesca industrial de anchoveta como a diversas pesquerías artesanales, que registraron disminuciones en sus desembarques.

Anchoveta. (Foto: Produce)

Anchoveta cambia su distribución en el mar peruano

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de Alerta de El Niño Costero. En su reporte del 14 de septiembre señaló que la anchoveta de la región norte-centro permanecería profundizada y replegada hacia la zona costera durante las siguientes semanas.

Las autoridades peruanas también han advertido cambios en la disponibilidad de otras especies. Frente a la costa central se prevé la presencia de peces asociados a aguas ecuatoriales y oceánicas, como sierra, samasa, perico, barrilete, melva y atún aleta amarilla.

El impacto ha llevado al Gobierno a aprobar un Plan de Emergencia para los subsectores Pesca y Acuicultura, que contempla medidas de financiamiento, ordenamiento pesquero, fortalecimiento de infraestructura y acciones para dinamizar la comercialización de productos hidrobiológicos.

Pescadores de Ecuador regresan con redes casi vacías

La situación también afecta a comunidades de Ecuador. En Santa Rosa, provincia de Santa Elena, pescadores artesanales aseguran que las jornadas se han vuelto menos productivas debido al calentamiento del océano.

El oceanógrafo Jonathan Cedeño explicó que la temperatura promedio en aguas ecuatorianas aumentó alrededor de 3 °C en superficie y hasta 6 °C a 40 metros de profundidad, reduciendo la productividad marina y afectando la captura de determinadas especies.

La situación obliga a los pescadores a realizar mayores esfuerzos y asumir más gastos para obtener capturas que anteriormente conseguían en menos tiempo.

Más gastos para conseguir menos pescado

En Panamá, pescadores artesanales señalan que deben desplazarse cada vez más lejos de la costa y prolongar sus jornadas. Esto implica gastar más dinero en combustible, alimentos y hielo para conservar las capturas.

Un panorama similar se registra en Guatemala, donde algunos pescadores aseguran que ahora necesitan varios días para conseguir el volumen de pescado que antes obtenían durante una sola jornada.

La reducción de las capturas también empieza a repercutir en las actividades económicas que dependen de la pesca, desde comerciantes y fileteadores hasta restaurantes ubicados cerca de los puertos.

El Niño Costero continuará

El ENFEN proyecta que El Niño Costero continúe hasta mediados del otoño de 2027 y mantiene para el periodo de septiembre de 2026 a enero de 2027 la mayor probabilidad de una magnitud extraordinaria.

El organismo continuará monitoreando las condiciones oceánicas y atmosféricas, así como sus efectos sobre los recursos pesqueros y el territorio peruano.