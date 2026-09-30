Las ocho provincias de Arequipa fueron incluidas en alerta roja por condiciones atmosféricas que favorecen la ocurrencia y propagación de incendios forestales, según el Aviso N.º 008-2026 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La alerta rige desde hoy, miércoles 30 de septiembre, hasta el lunes 5 de octubre. De acuerdo a la entidad, se espera incremento de la temperatura diurna, alto índice de radiación UV, ausencia de precipitaciones, disminución de humedad y ráfagas de viento en horas de la tarde.

De acuerdo al aviso, Arequipa se encuentra entre los nueve departamentos considerados en alerta roja. La región abarca las provincias de Arequipa, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión.

Arequipa y otras regiones en alerta roja.

INCENDIOS FORESTALES

Se trata de la propagación de fuego no deseado y no controlado en áreas cubiertas de vegetación, ya sean bosques, pastizales, malezas, matorrales u otro tipo de plantas que generan daños ecológicos, económicos y sociales.

Estos siniestros se propagan con mayor facilidad debido a la existencia de altas temperaturas, fuertes vientos y ausencia de lluvias, además de gran cantidad de ramas y hojas secas, arbustos o pasto que se secan rápidamente y son altamente combustibles.

Entre las causas están las malas prácticas agrícolas o descuido y negligencia en las actividades, así como por situaciones naturales.

Los incendios no solo pueden generar daños en hectáreas de bosques y vegetación, sino también a la salud o la vida de las personas y animales que habitan la zona.