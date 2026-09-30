Un hombre que era buscado por la justicia fue detenido durante un operativo de control de identidad realizado en el distrito de Mariano Melgar, en Arequipa. El intervenido tenía dos requisitorias vigentes por el presunto delito de hurto agravado.

La intervención ocurrió la noche del 28 de setiembre, en el cruce de las avenidas Brasil y República de Chile, donde agentes de la comisaría PNP Jerusalén realizaban un operativo de Alto Impacto.

Durante la verificación de identidad, los policías consultaron los registros correspondientes y detectaron que el hombre tenía dos órdenes de captura emitidas por órganos jurisdiccionales del Cusco por el mismo delito.

Tras confirmar las requisitorias, el intervenido fue detenido y trasladado al Área de Requisitorias de Arequipa, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias establecidas por la Fiscalía.