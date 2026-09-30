La dirigencia provincial del SUTEP Pisco confirmó su participación en el paro nacional de docentes convocado para el próximo 29 de octubre, jornada de protesta en la que el magisterio planteará al Gobierno la atención de sus principales demandas, entre ellas el incremento del presupuesto para educación, mejoras en la infraestructura de las instituciones educativas y el fortalecimiento de las pensiones de los maestros.

Lucha del magisterio

La medida de lucha fue acordada por la dirigencia nacional del gremio y contempla la participación de docentes de diferentes regiones del país. Asimismo, vienen coordinando la incorporación de los trabajadores administrativos y de servicio de las instituciones educativas, como parte de las acciones previstas para esta jornada nacional.

En la provincia de Pisco, el SUTEP viene fortaleciendo su organización desde la designación de la profesora Zoila Tapia Pecho como secretaria general. La dirigente desarrolla un trabajo de acercamiento a las bases sindicales, visitando instituciones educativas de los diferentes distritos para recoger las inquietudes, necesidades y propuestas de los trabajadores de la educación.

En ese contexto, la dirigencia provincial del SUTEP Pisco viene coordinando la participación de sus bases en la jornada nacional de lucha del 29 de octubre, en defensa de las demandas laborales y educativas del magisterio. La organización busca mantener una comunicación permanente con los docentes y fortalecer la unidad gremial frente a los reclamos planteados al Gobierno.

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