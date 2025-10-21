El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), base Pisco, confirmó su participación en el paro nacional de 24 horas programado para el próximo 13 de noviembre, en demanda del cumplimiento de compromisos laborales y mejoras para el sector educativo.

Medida de lucha

La medida fue aprobada de forma unánime durante la IV Asamblea Nacional de Delegados, desarrollada el último fin de semana. Según el pronunciamiento del gremio, esta jornada marcará el inicio de una serie de acciones progresivas para exigir atención por parte del Ejecutivo.

Entre los principales reclamos figuran: El pago del bono de escolaridad 2025, la cancelación del segundo tramo del bono docente, la inclusión de S/ 1,500 millones en el presupuesto nacional para el pago de la deuda social, el incremento del sueldo básico docente a una UIT y otros.

Además, el SUTEP demanda la ratificación y promulgación de la Ley de Incremento de Pensiones, actualmente observada por el Gobierno. La norma beneficiaría a miles de cesantes y jubilados del magisterio, y su observación ha sido calificada por el sindicato como un “atentado contra los derechos” del personal docente retirado.

En declaraciones a Correo, Zoila Tapia Pecho, representante del SUTEP en Pisco, señaló que la protesta “refleja el cansancio de todo el magisterio frente al incumplimiento del Gobierno”.

La dirigente añadió que los docentes han sido pacientes, pero que ya no pueden seguir esperando respuestas. “Exigimos que se respete el pliego de reclamos, que se cumplan los acuerdos colectivos y que se garantice una educación digna para nuestros estudiantes”, afirmó.

Tapia también aseguró que la jornada del 13 de noviembre se desarrollará de manera pacífica, aunque con firmeza. “Los docentes de Pisco saldrán a las calles con convicción y unidad, porque la lucha por la justicia y la dignidad del maestro no se detiene”, concluyó.

