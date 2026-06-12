La cinta australiana Leviticus: Ritual de Sangre se estrenará en los cines peruanos el próximo 25 de junio. Dirigida por Adrian Chiarella, la producción propone una historia que mezcla el terror psicológico con temas relacionados con la fe, la identidad y el deseo.

La trama sigue a dos adolescentes que enfrentan una amenaza sobrenatural capaz de adoptar la apariencia de la persona que más aman. Lo que inicialmente parece una historia romántica termina convirtiéndose en una lucha por sobrevivir a una presencia que utiliza sus sentimientos más profundos en su contra.

La película fue producida por Causeway Films, estudio responsable de títulos como The Babadook y Haz Que Regrese. Además, fue una de las producciones que llamó la atención durante el Festival de Sundance 2026 por su propuesta dentro del cine de género.

El elenco está encabezado por Joe Bird, junto a Stacey Klausen y Mia Wasikowska. Con una duración de 88 minutos, la película busca ofrecer una experiencia marcada por la tensión, el misterio y el horror sobrenatural.