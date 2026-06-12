El partido político Fuerza Popular (FP) brindó ayer una conferencia de prensa, en horas de la tarde, a cargo de su jefe de personeros, Luis Dyer. “Nos sentimos muy tranquilos y confiados”, sostuvo durante la presentación.

En detalle

En la actividad, Dyer cuestionó que Juntos por el Perú (JP) haya solicitado la nulidad de más de 1700 mesas de sufragio a nivel nacional y otras 600, en promedio, en el extranjero.

Aunque reconoció que la agrupación política tiene “derecho” a presentar dichos recursos, detalló que las actas en mención cuentan con las firmas de los personeros de JP. Por ello, consideró que no deberían surgir mayores inconvenientes.

“Quieren anular actas donde sus mismos personeros han sido testigos y han firmado las mismas. Quieren anular actas donde ellos ganan y tienen más votos que nosotros. No encuentro ningún fundamento legal a esto, pero es su derecho. Seguro tendrán que pagar sus tasas que, hemos calculado, llegan a casi 3 millones de soles”, aseveró.

Por otro lado, pidió a la población “ser pacientes” ante la espera de los resultados oficiales. “Hay alrededor de 1623 actas observadas. Eso tomará su tiempo porque los Jurados Electorales Especiales estarán revisando”, puntualizó.

Expectativa

En otro momento, Dyer se refirió al avance del conteo de votos que ubica ahora a Keiko Fujimori, su candidata presidencial, por sobre su contrincante de JP, Roberto Sánchez. Al respecto, remarcó que, desde el conteo rápido del domingo 7 de junio, “se habló siempre de un empate técnico”.

“En el boca de urna a nosotros nos dieron a favor, y en el conteo rápido a favor de JP. Pero algo que recalcaron las encuestadoras siempre fue el empate técnico”, puntualizó.

Luego, detalló que su organización política tiene en curso un “escrutinio” propio, lo que lleva a sus correligionarios a sentirse “tranquilos y confiados”.

“Nosotros también estamos haciendo nuestro escrutinio. Ya no estamos yendo a proyecciones, estamos yendo a data dura. Al día de hoy nos sentimos muy tranquilos y muy confiados. Tenemos nuestros modelos que ya nos dan unos números, sin embargo, queremos tener tranquilidad y esperar a que se contabilice hasta la última acta”, señaló.

Finalmente, detalló que el equipo legal de FP está encabezado por los excongresistas fujimoristas Martha Chávez, virtual senadora, y Diethell Columbus, vocero del partido político.

“Quiero darle tranquilidad a la población, vemos que todo el proceso ha sido limpio y estamos totalmente preparados para responder a ese tipo de nulidades”, agregó.