El escritor peruano Roberto Bernui presenta “Ojalá sea esta noche”, su primer libro de narrativa, una colección integrada por 13 relatos que transitan entre el gótico contemporáneo, el thriller social, el ciber horror y elementos de lo grotesco.

La obra utiliza a la Lima contemporánea como escenario para abordar conflictos y temores vinculados con la vida urbana y digital, desde la delincuencia y la polarización hasta la suplantación de identidades y las relaciones familiares.

“Ojalá sea esta noche” representa además el debut de Bernui en el género del cuento tras la publicación de los poemarios “Museo de quimeras” (2019) y “Viraje” (2022).

Lima y la vida digital como escenarios de los relatos

La propuesta narrativa se aleja del terror tradicional para situar las amenazas en situaciones relacionadas con las dinámicas sociales contemporáneas, los vínculos personales y la interacción a través de plataformas digitales.

Uno de los cuentos, “El ángel patriota”, aborda temas como delincuencia, polarización y xenofobia en las redes sociales.

Otros relatos, entre ellos “Desde el vientre” y “La cara del monstruo”, incorporan elementos como distopías sanitarias, aplicaciones capaces de suplantar identidades, pactos en la dark web y conflictos relacionados con la salud mental y la intolerancia dentro de las familias.

Ricardo Sumalavia escribe el prólogo del libro

El prólogo de “Ojalá sea esta noche” está a cargo del escritor peruano Ricardo Sumalavia, quien destaca la intención de la obra de confrontar al lector con situaciones incómodas.

“Ojalá sea esta noche no es solo un libro de cuentos; es una experiencia visceral que desafía a mirar más allá de la superficie”, señala Sumalavia en un fragmento del prólogo difundido con motivo del lanzamiento.

La colección se inscribe, según la presentación editorial proporcionada, dentro de una exploración peruana del gótico contemporáneo latinoamericano, corriente que durante los últimos años ha adquirido visibilidad regional.

“Ojalá sea esta noche” se presentó en la FIL Lima

El circuito de presentaciones del libro comenzó el pasado 2 de agosto, cuando Bernui participó en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) 2026.

La siguiente presentación anunciada será el 8 de septiembre, durante el XIX Festival del Libro de Arequipa 2026.

De esta manera, el autor continuará presentando su debut narrativo ante lectores de Lima y Arequipa.

¿Quién es Roberto Bernui?

Roberto Bernui (Lima, 1990) es maestro en Escritura Creativa por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Sus primeros trabajos de ficción fueron desarrollados en el Taller de Narrativa de la Universidad de Lima, dirigido por el escritor Jorge Eslava.

Antes de su incursión en el cuento, Bernui publicó los poemarios “Museo de quimeras”, en 2019, y “Viraje”, en 2022.

En 2023, uno de sus trabajos de narrativa breve fue seleccionado y publicado en la revista especializada Nuevos Narradores. “Ojalá sea esta noche” constituye su primera publicación en formato de libro dentro del género narrativo.