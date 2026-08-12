La historia de “Jane Eyre”, la célebre novela de la escritora inglesa Charlotte Brontë, será el punto de partida de una programación que combinará cine, literatura y danza contemporánea en Miraflores.

Del 13 al 15 de agosto, BRITÁNICO Cultural realizará “En busca de Jane”, un ciclo de cuatro actividades vinculadas a “Proyecto Eyre”, propuesta de danza contemporánea dirigida por el coreógrafo Pepe Hevia que actualmente se encuentra en proceso de creación.

La agenda incluye una proyección cinematográfica, una clase práctica de danza escénica, un club de lectura y un ensayo abierto. Dos de estas actividades serán de ingreso libre.

¿Qué es “Proyecto Eyre”?

“Proyecto Eyre” es una creación de danza contemporánea inspirada en la novela de Charlotte Brontë y dirigida por Pepe Hevia.

La iniciativa forma parte de los Proyectos de Creación del BRITÁNICO, programa orientado al desarrollo de propuestas artísticas y a generar espacios de encuentro entre los creadores y el público.

Como parte de ese proceso se desarrollará “En busca de Jane”, una programación que busca aproximarse a los personajes y conflictos de la novela mediante diferentes disciplinas artísticas.

Proyección de “Jane Eyre” será de ingreso libre

La primera actividad será la proyección de la adaptación cinematográfica de “Jane Eyre” dirigida por Cary Joji Fukunaga y protagonizada por Mia Wasikowska y Michael Fassbender.

La película será presentada el jueves 13 de agosto a las 7:30 p. m. en el Teatro Británico.

La actividad está dirigida al público mayor de 13 años y tendrá ingreso libre.

Pepe Hevia dictará clase de danza escénica

El sábado 15 de agosto, el director y coreógrafo Pepe Hevia estará al frente de una clase práctica de danza escénica basada en la gestualidad y emociones de los personajes de la novela.

La actividad está dirigida específicamente a bailarines, performers, actores y otros artistas escénicos.

La clase se realizará de 11:00 a. m. a 2:00 p. m. en BRITÁNICO Cultural, ubicado en el jirón Bellavista 531, Miraflores.

El costo de participación es de S/60 y requiere inscripción previa.

“Jane Eyre” tendrá un club de lectura en Miraflores

Otra de las actividades será un Book Club dedicado a redescubrir la novela de Charlotte Brontë y conversar sobre algunos de los conflictos planteados por la obra.

Valeria Rossi conducirá la conversación alrededor de temas como la libertad, la autonomía y las decisiones de sus personajes.

La actividad se desarrollará el sábado 15 de agosto, de 5:00 p. m. a 7:30 p. m., en Studio - Cultural Station, ubicado en jirón Bellavista 538, Miraflores.

Está dirigida a mayores de 18 años y tiene un precio de S/40, que incluye la participación en el club de lectura, un scone y un té.

Ensayo abierto permitirá conocer cómo se crea “Proyecto Eyre”

La programación concluirá con un ensayo abierto de “Proyecto Eyre”, que permitirá al público observar parte del proceso de construcción del espectáculo de danza.

La propuesta contempla además conversaciones con el director y el elenco sobre las posibilidades de utilizar el movimiento para trasladar una historia literaria al escenario.

El ensayo se realizará el sábado 15 de agosto a las 7:30 p. m. en el Teatro Británico. Está dirigido a mayores de 14 años y será de ingreso libre.