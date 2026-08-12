El futbolista argentino Lionel Messi publicó este miércoles un mensaje para despedir a su padre, Jorge Messi, fallecido el sábado a los 68 años, y reconoció que atraviesa un momento en el que tiene dudas sobre cuánto tiempo más continuará jugando profesionalmente al fútbol.

A través de Instagram, el jugador de Inter Miami recordó la presencia de su padre desde los comienzos de su carrera y expresó el impacto que ha tenido su muerte.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió Messi, de 39 años.

Messi: “Faltaba tan poquito para el final”

En su mensaje, el capitán de la selección argentina recordó que su padre lo acompañó desde que comenzó su camino en el fútbol y lamentó que no pudiera estar junto a él durante la etapa final de su carrera.

“Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”, expresó.

Messi llegó el sábado por la noche a Rosario junto con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos.

El domingo por la mañana, la familia despidió los restos de Jorge Messi durante una ceremonia íntima realizada en el cementerio privado El Prado.

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Messi revela cómo vivió el Mundial mientras empeoraba la salud de su padre

El futbolista también relató cómo atravesó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá mientras la salud de su padre se deterioraba.

Según contó, Jorge Messi le había pedido reiteradamente que disputara esa última Copa del Mundo, pero su condición empeoró pocos días antes del inicio de la competición.

“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste”, escribió.

Messi reconoció que durante el torneo extrañaba especialmente los mensajes que recibía de su padre después de cada encuentro.

“Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad”, relató.

“No pude, las piernas no me daban más”

Argentina llegó hasta la final del Mundial 2026, disputada aproximadamente un mes antes, pero perdió 1-0 frente a España.

Messi confesó que intentó llegar lo más lejos posible en la competición con la esperanza de que su padre pudiera verlo jugar.

El argentino también habló de las dificultades físicas que experimentó durante el torneo y lamentó no haber podido dedicarle una nueva Copa del Mundo.

“No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”, manifestó.

Pese al desenlace, Messi destacó lo vivido junto con sus compañeros durante el campeonato y reconoció que su padre había tenido razón al insistirle para que participara.

“Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo”, escribió.

Lionel Messi recuerda a su padre como amigo y representante

Jorge Messi tuvo un papel central en la trayectoria profesional de su hijo. Además de acompañarlo como padre, durante años ejerció funciones vinculadas a su representación y administración de sus asuntos profesionales.

Su participación en la carrera del futbolista se remonta a la etapa en la que ambos viajaron a Barcelona en 2000, cuando Lionel Messi todavía era adolescente.

“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento”, expresó el jugador.

¿Lionel Messi piensa retirarse del fútbol?

El mensaje ha abierto nuevas interrogantes sobre el futuro deportivo del argentino debido a su afirmación de que duda que vaya a seguir jugando “por mucho tiempo más”.

Sin embargo, Messi no anunció su retiro ni estableció una fecha para dejar el fútbol profesional.

Sus palabras fueron publicadas en el contexto del duelo por la muerte de su padre, por lo que cualquier decisión sobre su continuidad deberá esperar una comunicación explícita del propio jugador o de su club.

“Todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer”, expresó Messi en su despedida.