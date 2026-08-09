FBC Melgar sufrió un duro golpe en el primer partido de agosto al caer 4-2 ante FC Cajamarca, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El encuentro se disputó en el estadio Monumental de la UNSA, donde los rojinegros no pudieron sostener la ventaja inicial y terminaron cediendo tres puntos ante un rival que aprovechó cada error defensivo.

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El conjunto arequipeño se puso en ventaja a los 10 minutos. Jhonny Vidales aprovechó una confusión dentro del área de FC Cajamarca para hacerse presente en el marcador y darle tranquilidad momentánea a los dirigidos por Miguel Rondelli. Sin embargo, la respuesta de la visita no tardó en llegar y Michel Rasmussen igualó a los 25 minutos con un centro al segundo palo que encontró al atacante cajamarquino en posición favorable para vencer al arquero Jorge Cabezudo.

El árbitro sancionó un penal a favor de FC Cajamarca y Mauricio Arrasco se encargó de ejecutarlo, pero Jorge Cabezudo apareció para contener el disparo y mantener con vida al cuadro rojinegro.

SEGUNDO TIEMPO

El segundo tiempo fue fatal para el equipo arequipeño. FC Cajamarca encontró demasiadas facilidades para ingresar al área rojinegra y prácticamente cada aproximación terminó generando peligro. A los 55 minutos, Mauricio Arrasco se redimió del penal fallado y puso el 2-1 para la visita, aprovechando las deficiencias defensivas de Melgar.

Dos minutos después llegó otro golpe. Carlos Deza marcó el 3-1 a los 57 minutos y volvió a castigar a una defensa que no encontraba respuestas. Melgar intentó reaccionar y Vidales apareció nuevamente a los 67 minutos para descontar y poner el marcador 3-2, pero la ilusión de remontar duró poco. A los 74 minutos, Deza volvió a marcar para establecer el 4-2 definitivo y sentenciar la caída rojinegra.

Miguel Rondelli buscó una reacción desde el banco y mandó al campo a Jefferson Cáceres, Matías Zegarra y Franco Zanelatto, pero las variantes no fueron suficientes para cambiar el rumbo del partido. Con la derrota, Melgar se queda con siete puntos en el Torneo Clausura y ocupa el quinto lugar del acumulado con 35 unidades. FC Cajamarca, en cambio, tomó aire en la parte baja y llegó a 21 puntos en la tabla acumulada, dejando momentáneamente la penúltima posición.

Jhonny Vidales anota para el FBC Melgar, que perdió 2-4 ante FC Cajamarca, partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Celebración de gol de Jhonny Vidales para FBC Melgar que perdió 2-4 ante FC Cajamarca, partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Celebración de gol de Jhonny Vidales para FBC Melgar que perdió 2-4 ante FC Cajamarca, partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Celebración de gol de Jhonny Vidales para FBC Melgar que perdió 2-4 ante FC Cajamarca, partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FC Cajamarca 4-2 FBC Melgar, partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FC Cajamarca 4-2 FBC Melgar, partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FC Cajamarca 4-2 FBC Melgar, partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

FC Cajamarca 4-2 FBC Melgar, partido por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)