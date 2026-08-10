La presidenta Keiko Fujimori destacó que la visita del papa León XIV al Perú, prevista para noviembre, puede contribuir a fortalecer la unidad entre los ciudadanos. La mandataria se refirió al próximo viaje apostólico durante una transmisión realizada este domingo a través de sus redes sociales.

Fujimori señaló que los peruanos deben prepararse para recibir al pontífice y resaltó que su llegada representa una ocasión para el país. La presidenta explicó que el Gobierno ya trabaja en los preparativos para la llegada del sumo pontífice. En ese proceso, el canciller Carlos Espá estará encargado de coordinar los detalles relacionados con la visita.

“Debemos prepararnos, es una visita tan linda para nuestro país. Yo sí creo es una visita que permitirá seguir logrando la unidad de todos los peruanos”, sostuvo la mandataria.

La primera visita oficial de León XIV al Perú se desarrollará del 11 al 17 de noviembre. El itinerario contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El pontífice recorrerá distintas zonas del país durante los seis días de permanencia. La visita fue anunciada por el Vaticano y generó una respuesta favorable del Gobierno peruano.