El Poder Ejecutivo autorizó la transferencia de 99 739 234,00 soles al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para financiar las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), que se realizarán el próximo 4 de octubre en todo el país.

El financiamiento fue oficializado mediante el Decreto Supremo N.º 156-2026-EF, publicado en El Peruano este domingo 9 de agosto, en el marco de la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

De acuerdo al documento, se autoriza la transferencia de 15 632 600,00 soles al JNE, mientras que a la ONPE le corresponde el monto de 84 106 634,00 soles.

FONDOS DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA

El objetivo es financiar los gastos asociados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en concordancia con lo establecido en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

Entre las actividades de la ONPE están los procesos electorales y consultas planificadas, personas capacitadas en el proceso electoral, población informada, resultados electorales procesados, computados y gestionados.

Asimismo, se precisa que los recursos autorizados no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos de aquellos para los cuales fueron otorgados. La norma lleva la rúbrica de la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi; y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza.