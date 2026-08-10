El presidente del Senado, Miguel Torres, sostuvo que el retorno de la bicameralidad permitirá incorporar una segunda instancia de revisión en el trabajo parlamentario. Durante una entrevista con El Comercio, el legislador de Fuerza Popular señaló que la Cámara Alta tendrá como una de sus principales tareas contribuir a la estabilidad política y económica del país.

Torres explicó que Diputados remitirá al Senado los proyectos de ley aprobados, además de los decretos de urgencia y decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo. Sobre esta función, remarcó que la nueva cámara deberá analizar las decisiones antes de su aprobación definitiva.

“El Senado tiene la función fundamental de dar estabilidad, seguridad, predictibilidad a la población. En los últimos años, tanto el ciudadano de a pie, las empresas, incluso las instituciones, han reclamado muchísimo por esa inestabilidad y falta de orden. El Senado viene a acompañar ese objetivo, a poner orden y lograr la estabilidad”, argumentó.

El titular del Senado sostuvo que la Cámara Alta debe funcionar como una instancia de reflexión dentro del nuevo esquema parlamentario. Para ello, consideró necesario que sus integrantes prioricen el diálogo y eviten que las decisiones dependan únicamente de la cantidad de votos.

“Si en el pleno del Senado existiese una votación exactamente igual, el presidente de la Cámara tiene un voto doble. Sin embargo, en política lo ideal no es lograr resultados a través del peso de los votos y menos aún a través de un voto dirimente. Lo ideal en política es tener un acercamiento, un entendimiento, poder compartir una visión y, a partir de ello, llegar a resultados concretos”, expresó.

Delegación de facultades será una primera prueba

Torres consideró que la solicitud de facultades legislativas que presentará el Gobierno será uno de los primeros asuntos que permitirá conocer cómo funcionará la relación entre las dos cámaras. Por otro lado, señaló que existen dos asuntos que requieren atención prioritaria, la inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño.

“El Perú entero le está pidiendo al Congreso en su integridad, a sus cámaras de Diputados y Senadores que den la talla, que sepan que más allá de ideologías políticas, este es un momento determinante. Estamos ante una situación de inseguridad crítica que no espera, ante un fenómeno de El Niño que ya llegó y a la que tenemos que hacer frente”, indicó.

Cuestiona eventual confrontación entre poderes

El presidente del Senado también se refirió a la posibilidad de que surjan enfrentamientos entre Diputados y el Ejecutivo durante esta nueva etapa. Recordó que la Constitución mantiene la posibilidad de disolver la Cámara de Diputados después de dos negaciones de cuestiones de confianza, aunque consideró que este escenario debería evitarse.

“Se mantiene el sistema que, ante dos negaciones de cuestiones de confianza del Ejecutivo, se podría disolver la Cámara de Diputados. Pero déjame decirte que, por la salud de nuestro país, ese es un supuesto que no deberíamos mirar como una alternativa”, sostuvo.

Posición sobre el salvoconducto a Betssy Chávez

El titular del Senado también defendió el otorgamiento del salvoconducto a Betssy Chávez, quien permaneció en la embajada de México luego de solicitar asilo. Torres sostuvo que el Estado peruano debía cumplir los compromisos establecidos en los tratados internacionales, pese a su posición frente al intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.

“Se podrá cuestionar el asilo, pero se había concedido. Entonces, el salvoconducto es una disposición prácticamente obligatoria que tiene el Estado. Seguramente se tendrá que hacer el análisis internacional, se deberá corregir aquellas normas que no terminen siendo tan claras, pero institucionalmente es positivo todo acto que permita el restablecimiento de relaciones, como ha sucedido”, comentó.