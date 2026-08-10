La presidenta Keiko Fujimori confirmó que los feriados nacionales serán trasladados a los lunes. La medida no contempla eliminar ni incrementar los días de descanso establecidos, sino reorganizar sus fechas.

Durante una transmisión realizada este domingo en sus redes sociales, Fujimori explicó que la modificación busca evitar la incertidumbre generada por versiones sobre una eventual eliminación de feriados. Según precisó, el nuevo esquema permitirá que los fines de semana largos sean más previsibles para trabajadores y empresas.

La mandataria sostuvo que la reorganización responde a la intención de aprovechar de otra manera los días de descanso. Entre sus objetivos mencionó el fortalecimiento del turismo interno y la mejora de la productividad.

Descarta eliminación de feriados

Fujimori también cuestionó las versiones que señalaban que su Gobierno reduciría la cantidad de feriados nacionales. La presidenta insistió en que el número de días se mantendrá y que únicamente se modificará su distribución.

“Había mucha incertidumbre y mentiras que decían que yo iba a eliminar los feriados. Creo que ya les quedó bastante claro qué es lo que vamos a hacer, los feriados no se eliminan ni se aumentan, pero se van a ordenar para priorizar dos cosas muy importantes: potenciar el turismo y optimizar la productividad del país”, señaló la presidenta.