La crisis financiera de Saludpol mantiene en vilo a cientos de policías y sus familias, que enfrentan largas esperas para operaciones, desabastecimiento de medicinas y deudas que ya superan los S/766 millones, según revelan actas de directorio de la entidad.

SUBOFICIAL ESPERA OCHO MESES POR UNA GARANTÍA

Uno de los casos es del suboficial PNP Aldair Camacho, quien sufrió un grave accidente el 24 de septiembre de 2004, cuando una moto furgón lo embistió y, debido al impacto, perdió parte del cráneo. Estuvo en coma varios meses y fue sometido a tres operaciones para reconstruir su cabeza. En febrero de este año recién le colocaron una prótesis y solo le falta una última intervención —un trasplante de córnea en el ojo derecho— para poder regresar al servicio, aunque ya no en labores de patrullaje.

Sin embargo, lo que lo detiene no es una limitación médica, sino burocrática, debido a que desde diciembre del año pasado, es decir, hace 8 meses, Aldair lleva esperando una carta de garantía de Saludpol. Este documento comprende el pago a una clínica privada, pero al no ser emitido hasta la fecha, ningún centro lo puede atender.

El caso es más urgente de lo que parece, ya que el suboficial tiene dos años de descanso médico, un plazo que vence el 1 de octubre. Si no es operado antes de esa fecha, será obligado a retirarse de la institución.

FALTA DE MEDICINAS

El caso de Aldair Camacho no es aislado, pues existe el de Enrique Laos Casas, suboficial PNP en retiro, que sirvió por más de 36 años a su institución. Laos padece dolencias en el corazón, espalda y diabetes permanente, por lo que compra medicamentos de forma constante.

Según su denuncia en Punto Final, Saludpol adeuda los reembolsos de abril, mayo y junio, una deuda que ya asciende a 4 mil soles de su propio bolsillo. Laos Casas atribuye esta crisis a la mala administración de Saludpol, mas no al personal médico.

FARMACIA POLICIAL AL BORDE DEL CIERRE

La crisis también golpeó a FONBIEPOL, la farmacia creada durante el gobierno de Dina Boluarte para entregar medicamentos al personal policial y cobrar después a Saludpol. La entidad emitió un comunicado urgente advirtiendo que, debido a una deuda de S/12 millones, no podrá seguir comprando ni entregando medicamentos esenciales, situación que se mantendrá “hasta el cierre definitivo de la farmacia”.

Ante la falta de medicamentos en el Hospital Policial, los pacientes optan por comprar en boticas de los alrededores.

Al respecto, Remigio Hernani, general PNP en retiro, indicó que el Ministerio Público y otras entidades deberían intervenir, a fin de determinar las causas y beneficiar a los usuarios. “Es un manejo fuera de lugar, agraviando a cientos de familias policiales. El Ministerio Público debería hacer una investigación; no puede quedar así, porque tanta es la deuda”, sostuvo.

DEUDA DE S/766 MILLONES

Saludpol tiene bajo su responsabilidad a más de 466 mil personas. Sin embargo, según actas de directorio, en la sesión del 3 de junio de 2026 la entidad contaba con apenas S/496 mil en caja para atender a toda esa población.

El panorama se agravó en la sesión del 22 de julio, cuando Saludpol reconoció una deuda real de S/78,828,339.72: S/68 millones a clínicas privadas y más de S/10 millones a establecimientos públicos.

Sumado a ello, el acta también revela procesos de conciliación de la procuraduría, en curso, por un monto total de S/287.5 millones. Además, S/400 millones de deudas prestacionales en auditorías. En suma, la deuda total asciende a S/766.3 millones.

COMUNICADO DE SALUDPOL

Mediante un comunicado, Saludpol sostuvo que continúa realizando el pago de reembolsos en un plazo de hasta 48 horas, “habiendo disminuido sustantivamente los tiempos de espera de 90 días a 48 horas, siempre que exista disponibilidad presupuestal y el MININTER haya realizado oportunamente las transferencias respectivas para atender las solicitudes de los beneficiarios”.

Por otro lado, la entidad detalló que en 2025 emitió 132 089 cartas de garantía con un gasto superior a S/ 369.7 millones. En lo que va del 2026, se han emitido 106 696 cartas de garantía por S/ 280.3 millones. “La atención de las cartas de garantía por los proveedores de servicios de salud requiere confianza, la que se ve afectada por deudas y compromisos de pago dejados por administraciones anteriores”, refiere.