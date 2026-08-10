Una vivienda de madera y cartón en Comas, un taller de carpintería en San Martín de Porres y un predio modesto en Trujillo aparecen registrados ante la SUNAT como domicilios de empresas con ingresos de millones de soles. Según una investigación de Cuarto Poder, en dichas direcciones no funcionan los negocios que figuran en los registros tributarios y los inmuebles formarían parte de una red dedicada a la emisión y venta de facturas por operaciones inexistentes.

El mecanismo permite transferir crédito fiscal a otras compañías para que sustenten gastos o servicios que no se realizaron. Según la investigación, el fraude tributario involucra más de S/1500 millones y alcanza a empresas que no cuentan con personal, mercadería ni infraestructura compatible con las actividades que declaran.

En el pasaje Los Claveles, en Comas, aparece registrada una empresa del rubro hotelero que declaró ingresos por al menos S/9 millones. En el lugar, sin embargo, solo se encuentra una pequeña vivienda habitada por Helen Benazar, una recicladora que además se dedica al lavado de ropa por unos S/400 mensuales.

SUNAT detecta empresas que facturan millones desde casas y talleres sin capacidad operativa. Composición: Diario Correo.

Benazar relató que en 2024 acudió a una oficina de la SUNAT luego de que un desconocido le ofreciera S/200 por firmar documentos. En esa ocasión también entregó su clave SOL, y posteriormente terminó con una deuda tributaria en cobranza que supera los S/20 mil.

El exsuperintendente de la SUNAT Javier Franco explicó que estas compañías pueden constituirse de manera temporal para facilitar la transferencia de crédito fiscal a terceros. La finalidad es que otras empresas puedan deducir gastos correspondientes a operaciones y servicios que nunca se concretaron.

Un taller de carpintería aparece como sede de una importadora

En la asociación Señor de los Milagros, en el fundo Oquendo, funciona desde hace cuatro años un taller artesanal dedicado al armado de cascos para muebles. Su actividad genera ingresos cercanos a S/3000, según los trabajadores del establecimiento.

La dirección también figura en los registros de SUNAT como domicilio de Import Selena SAC, una compañía dedicada a la importación, exportación y venta mayorista de artículos de ferretería y construcción. La empresa declaró una facturación de S/45 millones.

Vecinos y trabajadores aseguraron que nunca observaron en el predio actividades relacionadas con esa compañía. Tampoco encontraron mercadería o instalaciones que correspondan con el volumen de operaciones declarado.

Facturas ofrecidas por redes sociales

La investigación encontró además que estos comprobantes son ofrecidos mediante redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp. Existen ofertas de facturas físicas y electrónicas para distintos rubros, incluso con operaciones bancarizadas, a cambio de comisiones desde el 1,3 % del monto consignado.

La normativa tributaria prohíbe utilizar comprobantes que respalden operaciones no reales. Las sanciones pueden alcanzar tanto a quienes emiten estos documentos como a las empresas que los adquieren para reducir sus obligaciones tributarias.

SUNAT identifica 212 empresas

La SUNAT ha detectado 212 empresas que emitieron comprobantes sin contar con capacidad operativa, mercadería comprobable o un domicilio fiscal que acreditara su funcionamiento. Los documentos emitidos por estas compañías representan más de S/1560 millones en IGV.

La entidad prevé identificar durante este año otras 2000 empresas vinculadas con transferencias irregulares de crédito fiscal. El monto involucrado en estas operaciones superaría los S/5000 millones.

El impacto de estas prácticas se refleja en una menor recaudación para el Estado. Los recursos que dejan de ingresar afectan el financiamiento de infraestructura, centros de salud y colegios.