El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reveló que el Gobierno de Keiko Fujimori encontró S/260 millones en órdenes de servicio registradas en la PCM desde enero, durante la revisión realizada en sus primeros doce días de gestión. En diálogo con Cuarto Poder, el premier también informó sobre el hallazgo de 400.000 kits de uniformes almacenados en Compras a MYPErú y que serán destinados a la atención de emergencias.

Galarreta añadió que también fueron identificados insumos próximos a vencer en almacenes del sector Salud, por los que el Estado paga US$40.000 mensuales de alquiler. Según explicó, esta revisión de la administración pública fue realizada junto con la presidenta Keiko Fujimori.

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Premier Luis Galarreta sobre salvoconducto a Betssy Chávez: "Es una decisión política respaldada por todo el Gabinete. Más allá de la persona, lo que vale es recuperar las relaciones con México. El caso del señor Pedro Castillo no está en la agenda, no lo… pic.twitter.com/UEpYIPEj5m — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) August 10, 2026





¿Por qué continúan funcionarios de gestiones anteriores?

Consultado por la permanencia de funcionarios que trabajaron durante las gestiones de Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, Galarreta señaló que existen requisitos que limitan la incorporación de personas sin experiencia en el sector público. Entre ellos mencionó la exigencia de cuatro años de experiencia estatal para determinados cargos.

Sobre la composición del Gabinete, sostuvo que las designaciones respondieron a criterios de idoneidad y no a cuotas de género. En ese contexto, respaldó los nombramientos de Luis Dyer en el Ministerio de Salud y Fernando Arnillas en el Ministerio de Vivienda.

Sueldo mínimo subirá a S/1.300

Durante la entrevista con Cuarto Poder, Galarreta también informó que el sueldo mínimo llegará a S/1.300 mediante dos incrementos. El primero será de S/100 entre octubre y noviembre, mientras que los S/70 restantes se aplicarán después de la emergencia asociada al fenómeno El Niño.

El primer tramo estará acompañado por un bono estatal dirigido a pequeñas y medianas empresas. El apoyo busca reducir el impacto de los mayores costos laborales durante el periodo de emergencia climática.

Sobre el traslado de feriados a los lunes

Galarreta precisó que el proyecto de delegación de facultades no plantea eliminar los feriados nacionales. La propuesta del Ejecutivo consiste en trasladar determinadas celebraciones a los lunes para impulsar el turismo y evitar interrupciones de la actividad productiva durante la semana.

“Lo que se va hacer, a excepción de las Fiestas Patrias y Navidad era pasarlo el lunes. Primero se planteó para el viernes, pero hay empresas que trabajan los sábados y se pasó para los lunes”, indicó.

Medidas contra organizaciones criminales

En materia de seguridad, Galarreta señaló que las Fuerzas Armadas participarán dentro del marco constitucional en labores como el resguardo de rutas urbanas, unidades de transporte público y establecimientos penitenciarios. Sobre una posible reforma de la Policía Nacional, indicó que el ministro del Interior, César Astudillo, evalúa el tema junto con la institución policial.

El Ejecutivo buscará además facultades legislativas para considerar como grupos hostiles a organizaciones criminales como el Tren de Aragua. La propuesta incluye modificar el Código Procesal Penal para adecuarlo a la persecución de bandas criminales.

¿Qué dijo sobre el salvoconducto a Betssy Chávez?

Respecto al salvoconducto que permitió a la exministra Betssy Chávez viajar a México, Galarreta señaló que la decisión fue adoptada por el Gabinete luego de evaluar el caso con ex cancilleres. Explicó que la medida buscó preservar las relaciones diplomáticas y comerciales con México y mantener la operatividad de la Alianza del Pacífico.

El premier precisó que la situación legal del expresidente Pedro Castillo no forma parte de la agenda bilateral con México. De esta manera, separó el caso judicial del exmandatario de los asuntos que corresponden a la relación entre ambos países.