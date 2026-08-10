Un grupo de congresistas de Juntos por el Perú (JP) viene realizando visitas nocturnas —algunas hasta la madrugada— al penal de Barbadillo, donde el expresidente Pedro Castillo Terrones cumple prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras dar un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022.

Un registro de movimientos revelado por Panorama demuestra que diputados y senadores, apenas juramentaron en el cargo, comenzaron a frecuentar el penal en horarios inusuales aprovechando sus credenciales. Esta situación ha generado cuestionamientos.

SENADORES: 29 DE JULIO

José Mercedes Castillo Terrones, senador de JP y hermano del expresidente, es uno de los visitantes más frecuentes. A veces ingresa solo, cargando bebidas y comida. Según registró Panorama, a las 7:54 p.m., el senador llegó en un auto particular e ingresó a pie con bolsas.

Ese mismo día, a las 7:11 p.m., el senador Iber Maraví también arribó al penal en un taxi. El legislador se bajó de la unidad, caminó hasta el portón negro, tocó y le abrieron paso.

Maraví y José Castillo permanecieron dentro del penal por casi cinco horas. Recién a las 11:52 p.m. salieron juntos, se despidieron y cada uno partió en su propio vehículo.

LA HIJA QUE CASTILLO CRIÓ: 4 DE AGOSTO

El 4 de agosto fue el turno de Yenifer Paredes, diputada de JP y cuñada del expresidente, a quien Castillo crió como una hija. A las 9:07 p. m., un auto particular la trasladó hasta el penal. El conductor era nada menos que Mauro Gonzales, su asesor durante el día y, aparentemente, su chofer de noche.

La camioneta con ambos a bordo salió recién a las 11:02 p. m.

TRES VISITAS DISTINTAS: 5 DE AGOSTO

El 5 de agosto fue la jornada con mayor movimiento. A las 8:40 p.m. llegó nuevamente el auto de José Castillo Terrones. Minutos después, a las 8:57 p.m., apareció otro vehículo con Yenifer Paredes y su asesor.

A las 9:25 p.m. se sumó un tercer visitante: un auto blanco, perteneciente a Jessica Sadith Pérez Quispe, diputada de JP, quien se presentó ante Castillo apenas horas después de haber sido designada como representante de su bancada en la comisión de Ética de la Cámara de Diputados. Jessica ingresa caminando e ingresa al penal. Cabe mencionar que a las 10:39 p.m., Panorama reveló que el auto en el que vino se retiró del lugar sin la diputada.

Poco después, el asesor Mauro Gonzales volvió a aparecer, esta vez cargando comida y gaseosa. La noche cerró a las 11:51 p.m., cuando salieron Yenifer Paredes y su asesor Gonzales con un tercer ocupante, quien aparentemente sería Jessica Pérez.

Segundos después, se retiró el vehículo de José Castillo Terrones.

EL DIPUTADO DENUNCIADO POR AGRESIÓN: 6 DE AGOSTO

El jueves 6 de agosto, a las 8:40 p.m., se registró la salida de la camioneta de Julián Pérez Mallqui, diputado de JP y recientemente denunciado por agresión. Tras salir, el vehículo se estacionó y el legislador permaneció revisando su celular hasta que se retiró.

¿QUÉ DICE LA NORMA?

El artículo 33 del Reglamento del Código de Ejecución Penal refiere que los congresistas y autoridades pueden ingresar en el ejercicio de sus funciones.