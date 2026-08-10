El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, confirmó que el aumento de la remuneración mínima vital (RMV) llegará en dos partes: los primeros 100 soles se pagarán en noviembre, y el resto recién en abril de 2027, cuando ya haya pasado lo peor del fenómeno de El Niño.

En entrevista con Punto Final, el titular del MEF explicó que la subida se debe a que los sueldos reales —formales e informales— ya superan las cifras previas a la pandemia.

“En el mínimo se ha decidido aumentar en dos tramos, porque de un solo golpe puede tener efectos colaterales en las microempresas y los precios (...) Ningún país del mundo se desarrolla aumentando los mínimos”, sostuvo Elmer Cuba, argumentando que esta medida no se realiza en una situación de economía estancada.

FERIADOS QUE SE SALVAN

Elmer Cuba fue claro, pues afirmó que Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias no se tocan. Pero todo feriado que caiga entre martes y viernes se moverá al lunes más cercano.

“El error del Congreso fue crear tres feriados”, manifestó el ministro, explicando que la medida no rompe las cadenas productivas y, de paso, le regala a las familias fines de semana más largos.

FINANCIAMIENTO PARA EL NIÑO Y PENSIONES DE POLICÍAS Y MILITARES

El MEF necesita S/2 500 millones para enfrentar el fenómeno climático. Cuba advirtió que El Niño Costero golpeará la pesca y, con ello, el PBI, mientras que el Niño Global amenaza con destrozar carreteras y puentes por las inundaciones.

Cuba adelantó que el Ejecutivo pedirá facultades legislativas centradas en la lucha contra la delincuencia y la atención del fenómeno climático. “El gobierno no termina en 100 días, termina en 5 años”, adelantó.

Por otro lado, pese a que no se presupuestó el dinero para el segundo semestre, Cuba garantizó que las pensiones de la PNP y las Fuerzas Armadas se pagarán. Para los maestros, prometió “un esfuerzo” por mejorar sus pensiones.

“CIFRAS AFRICANAS” DE INFORMALIDAD

El ministro plantea convencer al Congreso de aprobar nuevas leyes laborales y tributarias porque, según dijo, las normas para las microempresas “están mal equilibradas”.

De acuerdo a Elmer Cuba, en la grande y mediana empresa, la informalidad laboral es del 15%; en la pequeña, es del 50%; y en micro, es del 90%, lo que reflejaría “cifras africanas”.

PETROPERÚ: SEIS JEFES EN SEIS AÑOS

El ministro cuestionó que Petroperú ha tenido malos manejos empresariales en los últimos seis años, con seis presidentes distintos al mando. No obstante, aseguró que eso se acabó: “Vamos a tener un gobierno que durará 5 años”.

Asimismo, Elmer Cuba afirmó que para julio de 2027, el gobierno de Keiko Fujimori espera que la recaudación tributaria aumente y que la economía peruana crezca entre 3% y 4%.