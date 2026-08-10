La presidenta Keiko Fujimori respondió a los cuestionamientos surgidos en redes sociales sobre el uso de agua y plástico de Coca-Cola, durante una transmisión realizada desde Palacio de Gobierno. Sus declaraciones se produjeron tras destacar la inversión de más de US$1.000 millones anunciada por Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley para los próximos años.

La mandataria se refirió primero a las críticas relacionadas con los envases y el uso de plástico. Según señaló, la empresa incorpora material reciclado en parte de sus botellas y que también desarrolla iniciativas para reutilizar los envases.

Fujimori puso como ejemplo las mantas que serán entregadas a poblaciones que puedan resultar afectadas por fenómenos climáticos. Según explicó, estos productos son elaborados a partir del reciclaje de botellas.

“Ellos están al costado del mar y utilizan el agua del subsuelo y tienen plantas desalinizadoras”, manifestó.

En otro momento, Fujimori resumió su posición sobre las medidas de reciclaje implementadas por la compañía. Su comentario se produjo mientras explicaba a los usuarios las acciones que había conocido durante su visita.

“Esta empresa tiene un gran programa de reciclaje”, sostuvo la mandataria.

Inversión supera los US$1.000 millones

El pronunciamiento de Fujimori estuvo acompañado por la presentación de los planes de inversión de Coca-Cola Perú y Arca Continental Lindley. El monto anunciado supera los US$1.000 millones para los próximos años y contempla proyectos relacionados con la expansión de sus operaciones.

De ese total, alrededor de US$500 millones estarán destinados al fortalecimiento de infraestructura y equipamiento de las bodegas que integran la cadena de distribución de la compañía. Fujimori destacó que este sector está compuesto por pequeños negocios que forman parte de la actividad comercial de la empresa.

La presidenta señaló que Coca-Cola mantiene relación con aproximadamente 370.000 bodegas en todo el país. Durante su visita a la planta de Pucusana, Fujimori vinculó el desembolso anunciado con la generación de empleo formal y la confianza empresarial en el país. La mandataria también pidió a otras compañías mantener sus proyectos de inversión en el Perú.

“Esa inversión representa la confianza en el futuro del Perú, lo que agradecemos porque la inversión genera trabajo formal”, afirmó.

Coca-Cola y cuestionamientos por el agua en otros países

Las observaciones sobre el impacto ambiental de Coca-Cola también tienen antecedentes fuera del Perú. En Brasil, habitantes de comunidades de Minas Gerais cuestionaron la disminución del caudal de fuentes de agua cercanas a una planta de la compañía ubicada en Itabirito.

El caso fue investigado por las autoridades y posteriormente se alcanzaron acuerdos que incluyeron una compensación económica y la construcción de un pozo. Estos antecedentes han sido incorporados al debate internacional sobre el uso de recursos hídricos por parte de la compañía.

En México también existen cuestionamientos relacionados con las concesiones de agua otorgadas a empresas vinculadas con Coca-Cola. Datos de la Comisión Nacional del Agua citados por medios locales señalaron que dichas compañías tenían autorizaciones para extraer más de 28 millones de metros cúbicos de agua al año.

Este volumen equivale, según esas estimaciones, al consumo anual de unas 515.000 personas. Las cifras generaron cuestionamientos de organizaciones ambientales sobre la distribución del recurso en zonas que enfrentan problemas de abastecimiento.