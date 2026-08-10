La Fiscalía sindica a la diputada Yenifer Paredes Navarro, hermana de Lilia Paredes y cuñada del expresidente Pedro Castillo, de haber participado en un presunto esquema de lavado de activos para cancelar una deuda que la exprimera dama mantenía con una cooperativa de crédito en Chota, Cajamarca.

De acuerdo a Panorama, hoy es señalada por lavar S/75 310 y el documento la implica en tres delitos de organización criminal.

DIPUTADA BAJO INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

Según un documento fiscal, Lilia Paredes habría utilizado, a través de terceros, activos de origen presuntamente ilícito —provenientes de las actividades criminales de la organización de la que formaba parte— para cancelar la deuda crediticia que mantenía con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota, por el monto de S/ 52,137.11, canalizando dichos activos a través de su hermana Yenifer Noelia Paredes Navarro mediante un mecanismo de fraccionamiento con participación de terceros.

El 22 de mayo de 2026, tras tres años de pesquisas, el Ministerio Público determinó que Yenifer Paredes cometió los delitos de peculado, colusión y lavado de activos.

Refiere que cuando Pedro Castillo era presidente, Yenifer Paredes salía de Palacio de Gobierno y caminaba hasta el Banco de la Nación para depositar miles de soles a cuentas de sus amigos. Yenifer no tenía ingresos, pero depositó más de S/90 mil de origen desconocido a cuentas amigas y lo alarmante es que ese dinero era para su mamá Lilia Paredes.

MODUS OPERANDI

El Ministerio Público sostiene que existe una coincidencia entre los depósitos de Yenifer Paredes a sus contactos y las amortizaciones que Lilia Paredes realizaba a la cooperativa de Chota.

Recuerda que el 24 de noviembre de 2020, Lilia Paredes solicitó un préstamo de más de S/52 mil a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Todos los Santos de Chota y, según su situación económica de entonces, pagaba cuotas de entre S/100 y S/200. Sin embargo, cuando su esposo (Pedro Castillo) asumió la presidencia, tanto su economía como el ritmo de pago de la deuda cambiaron.

De acuerdo al cuadro elaborado por el Ministerio Público, una persona identificada como Kely Vásquez recibió S/1 660 de parte de Yenifer Paredes el 30 de octubre de 2021. Ese mismo día, Lilia Paredes amortizó S/1 638.11 de su deuda. La operación, indica la Fiscalía, se repitió en cinco ocasiones más con el mismo patrón. Otro caso es a otra cuenta a nombre de Milagros del Pilar, donde se transfirió S/10 000 el 15 de diciembre de 2021, y ese mismo día Lilia Paredes amortizó S/9 997.

Para el Ministerio Público, este mecanismo constituiría el modus operandi utilizado para lavar dinero de origen ilícito. Lilia Paredes tampoco reportaba ingresos propios (solo ejercía como primera dama), pero en ese periodo logró cancelar por completo la deuda de S/52 137.11.

Modus operandi de Yenifer Paredes, según la Fiscalía. Foto: Captua de video/Panorama.

OTRO MONTO BAJO INVESTIGACIÓN

Asimismo, se reportan movimientos financieros que forman parte de la investigación del denominado caso Anguía, que implica también operaciones vinculadas con la Municipalidad Distrital de Anguía. La Fiscalía también señala que se habrían girado fondos a nombre de Yenifer Paredes, vinculado a una presunta apropiación de recursos destinados a sectores vulnerables, por cerca de S/20 mil.

Consultada sobre el caso, Yenifer Paredes evitó pronunciarse sobre los detalles de la investigación. “El caso de Anguía es un proceso sobre el que tengo restricciones de hablar. Respetemos el debido proceso sin tener en cuenta qué político es”, sentenció.