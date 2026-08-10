La diputada electa por Huancavelica, Catherin Palomino Casavilca, es señalada por familiares y allegados de Pedro Castillo de haberlos hostigado mediante mensajes, enfrentamientos y acciones legales. El dominical Cuarto Poder reveló conversaciones en las que la parlamentaria cuestiona e insulta a integrantes del entorno del expresidente, además de referirse a una supuesta relación sentimental con él.

La cercanía de Palomino con el entorno de Castillo se remonta a su participación en Todo con el Pueblo, partido promovido por la familia del exmandatario. Desde esa agrupación, la abogada comenzó a vincularse con el círculo de Castillo y posteriormente llegó al Congreso mediante la alianza con Juntos por el Perú.

Esta cercanía se fortaleció durante los meses previos a su llegada al Congreso. Los registros oficiales muestran que entre octubre de 2024 y febrero de 2026 ingresó cerca de 61 veces al penal de Barbadillo para reunirse con el exmandatario.

¿Qué mensajes envió la diputada?

Según las conversaciones de Whatsapp, Palomino insultó a una familiar de Pedro Castillo en mensajes enviados en mayo y junio de 2026, cuando todavía era virtual diputada. En las conversaciones, cuestionó su apariencia, su vida personal y la forma en que criaba a sus hijos.

En dichas conversaciones también afirmó que mantenía una relación sentimental con Pedro Castillo y dejó en claro que no permitiría que la apartaran del expresidente. Además, advirtió que quienes cuestionaran su vínculo o intentaran intervenir tendrían que afrontar consecuencias legales.

Los mensajes se produjeron en medio de las diferencias que Palomino había comenzado a tener con familiares y personas cercanas a Castillo. Su creciente presencia en el entorno del exmandatario había generado cuestionamientos entre quienes acompañaban al expresidente durante su reclusión en el penal de Barbadillo.

Querella contra sobrino de Pedro Castillo

Otro de los conflictos involucra a Jaime Vásquez Castillo, sobrino del exmandatario y coordinador de la Coordinadora por la Libertad de Pedro Castillo. El familiar había cuestionado la actuación política de Palomino durante la campaña electoral en la que consiguió una curul con Juntos por el Perú.

Ante esos cuestionamientos, Palomino presentó una querella contra Vásquez Castillo por presuntos delitos de injuria e insultos. Además, le exigió el pago de 300 mil soles como reparación por los daños que atribuye a las declaraciones en su contra.

Palomino fue consultada por programa sobre las conversaciones, sin embargo se negó brindar una entrevista presencial o virtual. La parlamentaria de Juntos por el Perú señaló que se encontraba en su semana de representación en Huancavelica y respondió mediante mensajes escritos.

¿Qué explicación dio sobre los mensajes?

En sus primeros descargos, Palomino sostuvo que su equipo telefónico había sufrido un acceso no autorizado y afirmó que su chip de Claro había dejado de funcionar. Después señaló que su celular había sido robado y utilizó esa versión para cuestionar que los mensajes provinieran de ella.

Sin embargo, el dominical corroboró a través de registros policiales y bases de datos del Ministerio Público que la legisladora no presentó ninguna denuncia por robo, pérdida o hackeo de su teléfono.