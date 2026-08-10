El Ministerio de Cultura determinó la protección provisional de cuatro sitios arqueológicos ubicados en distintas regiones del país, medida que busca resguardar estos espacios de posibles afectaciones mientras se completan los procesos de delimitación y declaratoria definitiva.

HUANCAVELICA

Mediante la Resolución Directoral n.º 000224-2026-DGPA-VMPCIC/MC se dispuso la protección del Paisaje Arqueológico Camino Prehispánico Subtramo Paturpampa – Uchkus Incañan – Mejorada segmento 1, ubicado en el distrito de Huancavelica, provincia de Huancavelica.

De acuerdo al documento, publicado en El Peruano, el sitio arqueológico prehispánico viene siendo objeto de afectación por agentes antrópicos y factores naturales. El primero refiere la presencia de una trocha carrozable y la existencia de un riesgo continuo de futuras afectaciones por la ejecución de obras públicas no autorizadas, el crecimiento urbano, arrojo de basura, entre otros. Respecto al segundo factor, se advierte el crecimiento de caudal de la quebrada y vegetación.

Frente a ello, se dispuso la protección provisional por el plazo de dos años, salvo que se identifique afectación directa a los derechos colectivos de pueblos indígenas u originarios; en cuyo plazo, el plazo máximo para la declaración y delimitación definitiva del bien es de tres años calendario.

ICA

También se declaró la protección del sitio arqueológico “Huaca Chacarita I”, ubicado en el distrito de Chincha Alta, provincia de Chincha, mediante la Resolución Directoral N.º 000225-2026-DGPA-VMPCIC/MC.

Entre las afectaciones están los agentes antrópicos, que advierten la presencia de remoción de suelo, excavación con fines agrícolas, construcción de viviendas de material noble muy cerca del sitio arqueológico y depósitos de basura contemporánea; naturales, que alertan presencia de humedad y erosión.

LA LIBERTAD

Asimismo, la protección se determinó en los sitios de Pacatnamú A, distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo; y Huaylio - Sector 1, Sector 2 y Sector 3, ubicados en los distritos de Cachicadán y Santa Cruz de Chuca, provincia de Santiago de Chuco.

Según el documento, en Pacasmayo se verificaron trabajos no autorizados como excavaciones, remoción y nivelación del área arqueológica, que fueron evidenciados por huellas de maquinaria pesada. Producto de estas intervenciones, se han disturbado contextos arqueológicos que comprenden un área extensa de evidencia arqueológica prehispánica, así como la destrucción de la estratigrafía. Así también, alerta erosión, zona de fuertes vientos y eventuales lluvias.

Asimismo, en Santiago de Chuco, se informa sobre la habilitación de áreas para la explotación minera, así como la implementación de accesos que recorren desde la parte baja de dicho complejo que dirige a las áreas destinadas para la actividad minera. “El área conformante del sitio arqueológico, se vienen realizando actividades de pastoreo; por lo tanto, toda esta actividad podría destruir evidencia cultural conformante del entorno arqueológico”, refiere.