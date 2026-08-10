El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó el plan de 15 puntos presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego en Gaza. El mandatario israelí sostuvo que las Fuerzas de Defensa de Israel no abandonarán la Franja mientras Hamás no complete su desarme.

Netanyahu precisó que la exigencia israelí contempla la entrega de todo el armamento en poder del grupo palestino. Para el primer ministro, cualquier proceso de desarme debe incluir tanto las armas pesadas como las de menor capacidad.

“Israel rechaza el documento de 15 puntos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se retirarán hasta que Hamás se desarme. Y cuando digo desarmar a Hamás, me refiero a todas sus armas: las pesadas, las menos pesadas, todas. Hablamos de un desarme real, no de uno ficticio”, sentenció Netanyahu en un mensaje difundido por su Oficina al inicio de la reunión de su gabinete.

Benjamín Netanyahu asegura que el Ejército israelí no se retirará del enclave palestino



Con su negativa, el primer ministro israelí reitera su oposición categórica al plan de paz para Gaza de 15 puntos que Hamás, grupo considerado terrorista por varios países, ya había aprobado.… pic.twitter.com/21nNuKiv2y — DW Español (@dw_espanol) August 9, 2026





Cuestiona propuestas de Estados Unidos

El primer ministro israelí también señaló que algunas de las propuestas planteadas por sus aliados estadounidenses resultan inaceptables para su Gobierno. Netanyahu indicó que mantiene conversaciones con funcionarios de Estados Unidos sobre estos puntos y que Israel deberá oponerse a aquellos que considere contrarios a sus intereses.

La posición de Netanyahu se conoció después de que Trump anunciara el 30 de julio que la Junta de Paz había alcanzado un pacto para el desarme total de Hamás y otros grupos de Gaza. El presidente estadounidense calificó entonces el entendimiento como un acuerdo histórico que permitiría avanzar hacia la siguiente etapa del alto el fuego.

Hamás aceptó oficialmente el documento de 15 puntos, aunque estableció una condición para entregar sus armas. El grupo planteó que el desarme solo se concrete después de una retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

El 3 de agosto, la Junta de Paz aclaró que la retirada israelí más allá de la línea amarilla quedaría supeditada al desarme de Hamás. La entidad respondió así a versiones sobre una posible retirada inmediata de las tropas israelíes.

Netanyahu descarta un Estado palestino

Netanyahu también reiteró que durante su gestión no permitirá la creación de un Estado palestino. El primer ministro mencionó tanto Cisjordania como Gaza al fijar la posición de su Gobierno sobre una eventual solución política.

“Mientras yo sea primer ministro, no se creará ningún Estado palestino, ni en Cisjordania ni en Gaza. Ni ‘Fatahistán’ ni ‘Hamastán’”, reiteró.

La negativa israelí se produce mientras continúa la disputa sobre las condiciones para implementar la segunda fase del alto el fuego. Desde el inicio de esta etapa, más de 1.250 palestinos han muerto en Gaza, según los datos incluidos en el reporte de referencia, pese a la vigencia del cese de hostilidades.