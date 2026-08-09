El exalcalde de Lima y actual candidato a primer regidor de la ciudad, Rafael López Aliaga, pidió a la presidenta Keiko Fujimori modificar la distribución del gasto público para fortalecer la seguridad ciudadana. Durante una actividad en Miraflores, planteó reducir el número de ministerios y dejar de financiar a Petroperú.

López Aliaga también propuso que la empresa estatal pase a manos de sus trabajadores para que ellos asuman su administración. Su planteamiento busca que los recursos que actualmente se destinan a la petrolera sean orientados a otras necesidades del Estado.

“Señora presidenta, pónganse las pilas. Reduzca ministerios de una buena vez, no más plata para Petroperú. Dele Petroperú a los trabajadores y ellos lo manejan, mejor que nadie. Plata para seguridad ciudadana, eso sí”, declaró.





Pide mayor inversión en seguridad

El también excandidato presidencial propuso destinar US$1.000 millones al fortalecimiento de la Policía Nacional del Perú. El dinero, según su planteamiento, debería utilizarse para mejorar los equipos de inteligencia de la institución.

López Aliaga planteó que la inversión sea aprobada mediante un decreto de urgencia. Su propuesta apunta a reforzar las capacidades policiales para enfrentar la criminalidad.

“Mil millones de dólares de una buena vez, con un Decreto de Urgencia, de una buena vez, equipar a la policía nacional”, indicó.

Propone serenos armados

El dirigente de Renovación Popular también planteó modificar las condiciones de trabajo del serenazgo municipal. Su propuesta contempla que los agentes porten pistolas y utilicen cámaras durante sus intervenciones.

López Aliaga sostuvo que los serenos necesitan contar con medios para defenderse ante delincuentes armados. Además, señaló que las cámaras permitirían registrar sus actuaciones y supervisar su trabajo.

“Serenazgo con pistola para que se pueda defender, no voy a mandar a la muerte al sereno. Yo sí, sereno con su cámara para saber que no esté coimeando a nadie y su pistola para que se pueda defender. No puedo poner a un sereno frente a un delincuente que le dispara a la cara y lo mata. Eso sí voy a hacerlo”, aseveró.