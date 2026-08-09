Un niño de tres años llegado desde Arequipa recuperó la simetría de su rostro debido a una innovación técnica aplicada por médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, quienes redujeron un tumor gigante sin someterlo a una cirugía agresiva, informó EsSalud.

El menor padecía una malformación veno-linfática congénita, un tumor benigno que provoca un crecimiento anormal y desordenado de los vasos sanguíneos y linfáticos desde el nacimiento. El bulto creció tanto que deformó el lado izquierdo de la cara del pequeño.

SIN BISTURÍ, CON UNA AGUJA

Frente a la situación, el equipo médico de la Unidad de Anomalías Vasculares Pediátricas aplicó escleroterapia guiada por ecografía, una técnica que consiste en introducir una aguja delgada para drenar el líquido del tumor e inyectar un medicamento especial, con el objetivo de secar y reducir su tamaño de forma progresiva.

Cindy Vásquez Marzano, cirujana cardiovascular pediátrica del hospital, informó que estas anomalías en niños impulsan el uso de tecnología avanzada. La intervención se llevó a cabo con la participación de especialistas en cirugía cardiovascular pediátrica, dermatología, radiología, resonancia magnética e intervencionismo.

DOS AÑOS DE LUCHA

Cabe mencionar que Rosa Torrico, madre del niño, viajó durante dos años entre Arequipa y Lima en busca de ayuda para su hijo. “Es complicado venir desde provincia y enfrentar una enfermedad que requiere especialistas que no siempre están disponibles cerca de casa. Y como mamá, una hace todo por sus hijos”, manifestó.

La mujer agradeció al personal de EsSalud y afirmó que el camino aún es largo, pero mantiene la fe para que su pequeño pueda salir de ello. “Mi hijo es un luchador y nosotros seguiremos acompañándolo en cada paso”, añadió.