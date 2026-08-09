A cuatro se elevó el número de fallecidos tras el violento ataque a balazos en un local de eventos ocurrido la tarde del último sábado en Alto Salaverry, provincia de Trujillo. Las víctimas mortales, que se desempeñaban como obreros de construcción civil, eran naturales de Piura y habían llegado a la región La Libertad en busca de trabajo. Ellos pretendían ganar dinero para mantener a sus familias, pero, lamentablemente, la tragedia se les cruzó en el camino.

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DOLOR. Los fallecidos fueron identificados como César Augusto Sandoval Ramos (48), Leyvis Gálvez García (19), Gustavo Calva Carrión (30) y Anthony Domínguez Gálvez (30). Este último perdió la vida horas después del atentado. Él fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén de Trujillo, pero no resistió la cirugía a la que fue sometido.

Según la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad, Domínguez fue impactado por varias balas en el abdomen, y su estado de salud era bastante delicado.

CUPOS

Aunque la Policía Nacional aún no ha brindado una versión oficial del terrible hecho de sangre ocurrido en Alto Salaverry, se sospecha que detrás de este brutal ataque armado estarían organizaciones delictivas que exigen cupos en obras de construcción civil.

Se supo que los obreros atacados habían laborado hasta el mediodía del sábado y decidieron pasar un momento de diversión en el local de eventos “La Quince”, situado a pocos metros del polideportivo 7 de Junio, en el distrito de Salaverry.

Los trabajadores bebían cerveza y conversaban alrededor de una mesa, cuando de pronto dos sicarios llegaron en motocicletas lineales y desataron el baño de sangre.

Los criminales dispararon más de veinte balazos contra los obreros. Tres de ellos murieron en el acto y una cuarta víctima falleció en el hospital.

En tanto, otras dos personas resultaron heridas. Una de ellas es un trabajador de una empresa distribuidora de cerveza que circunstancialmente llegó al lugar. Se supo que ambos lesionados están fuera de peligro.

GESTIÓN

Enterados del asesinato de los obreros, sus familiares en Piura decidieron viajar de manera inmediata a la región La Libertad, para exigir se investigue y se identifique a los autores de este sangriento hecho. Tuvieron que realizar gestiones ante el Ministerio Público para poder llevar los cuerpos a su tierra natal, en donde les darán cristiana sepultura. Los parientes y vecinos de las víctimas no pueden creer lo que ha sucedido.