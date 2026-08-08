Un gran susto experimentaron el chofer de una camioneta y sus pasajeros cuando la unidad se despistó a la altura del centro poblado Molino Viejo, en el distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión, y quedó al borde de un precipicio.

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​Según comentaron testigos, el accidente ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada de hoy y aún no se ha precisado qué causó que el hombre que iba al volante pierda el control de la camioneta.

​Afortunadamente, el vehículo se detuvo al filo del barranco y no se reportaron personas heridas, pero sí con un gran susto, pues de milagro se salvaron de una verdadera tragedia.

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