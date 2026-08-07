La ola de inseguridad sigue imparable. La tarde del último jueves presuntos sicarios interceptaron y atacaron a balazos a tres miembros de una misma familia, entre ellos una mujer embarazada, cuando se encontraban dentro de un auto en el asentamiento humano Primavera II, en el distrito de La Esperanza, provincia de Trujillo.

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De acuerdo con la versión de testigos, las víctimas estaban conversando dentro de la unidad móvil de placa T3H-071, cuando de pronto aparecieron dos sujetos en una moto lineal y sin mediar palabra sacaron sus armas de fuego y los acribillaron.

Tras descargar sus cacerinas y dejar un baño de sangre dentro del auto, los presuntos sicarios emprendieron la fuga con dirección al sector conocido como El Hueco de Los Rosales.

Los tres heridos fueron auxiliados por moradores, quienes los evacuaron a un hospital de la zona donde reciben atención especializada.

Se informó, de forma preliminar, que los heridos fueron identificados como Maria José Chu Cabrera, Karen Jara Figueroa y Steven Cotrina (25).

Al cierre de esta nota, se informó que uno de los hombres, quien estaba sentado al volante del auto (Steven Cotrina Sánchez) se encuentra en un estado bastante delicado debido a que recibió el mayor número de impactos de bala.

Las autoridades investigan el caso para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque.