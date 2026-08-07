La repentina y trágica muerte que encontró el exconsejero regional por Otuzco Mayer Haro Rafael sigue generando reacciones entre las personas que los conocieron y en los representantes de las instituciones que apoyó.

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Con una orden del Ministerio Público, sus restos mortales fueron traídos de Huamachuco hasta la sede del Instituto Médico Legal en Trujillo y recién ayer en horas de la tarde sus familiares pudieron retirar el cuerpo para llevarlo a la casa de sus padres, en Trujillo, donde es velado.

DOLOR

La exautoridad regional falleció la mañana del último miércoles, cuando perdió el control de la camioneta que conducía y cayó a un abismo a la altura de la Quebrada del Diablo, en Huamachuco. Iba acompañado de su hijo, Rodrigo Haro Santamaría, quien resultó herido, pero que afortunadamente ya se recupera de sus lesiones en un hospital de la zona.

Fuentes cercanas a los familiares del exconsejero por Otuzco han comunicado que se ha tomado la decisión de sepultar sus restos mañana en un campo santo de Trujillo.

ACOMPAÑAN

Tal como lo hizo el Consejo Regional de La Libertad, la Red de Salud de Otuzco emitió un comunicado mediante el cual expresó sus condolencias por el sensible fallecimiento de Mayer Haro.

“Siempre será recordado como una persona emprendedora, comprometida con el desarrollo de nuestra provincia (Otuzco) y dispuesta a brindar su apoyo a nuestra institución”, se lee en el documento.

Geanmarco Quezada Castro, actual diputado por la región La Libertad, también se pronunció sobre esta tragedia y recordó que conoció a Mayer Haro en 2011 en el Gobierno Regional de La Libertad. “Él se convirtió en consejero y yo era gerente de Energía y Minas e Hidrocarburos. De ahí nació una amistad que duró todo este tiempo. Un fuerte abrazo al cielo, estimado Mayer”, escribió.