Un humilde agricultor se sumó a la lista de personas muertas en accidentes de tránsito. Él falleció tras ser impactado por el conductor de una miniván cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta, en la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Marcavelica, en la provincia de Sullana.

El accidente ocurrió la noche de ayer miércoles en la carretera Panamericana Norte entre una miniván y una motocicleta conducida por Hipólito Mejías Farías, de 54 años.

Según las primeras indagaciones policiales, el agricultor retornaba de realizar sus labores en su parcela a bordo de su motocicleta, cuando a la altura del centro poblado de Golondrina, distrito de Marcavelica, por causas que aún son materia de investigación, fue impactado por un miniván.

El fuerte impacto provocó que el humilde agricultor salga despedido por los aires y cayó pesadamente en el pavimento, lo cual le provocó la muerte en forma instantánea.

Al lugar llegaron sus familiares quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor al ver el cuerpo del agricultor tendido en la carretera.

Por disposición de la fiscalía, el cuerpo fue trasladado e internado en la morgue de Sullana para la necropsia.