La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reconoció este lunes que Piura ya no se encuentra en una etapa de prevención frente a un posible Fenómeno El Niño y que, debido a la falta de acciones ejecutadas en los últimos meses, el Gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en preparar a la región para enfrentar el impacto de las lluvias.

Durante una visita al sector Somate Bajo, en la provincia de Sullana, la mandataria expresó su preocupación por el estado de las intervenciones en la región y admitió que el tiempo para ejecutar obras preventivas se redujo considerablemente.

“Lamentablemente hoy no podemos hablar de prevención porque hace meses atrás no se hizo nada. Entonces ahora solamente tenemos que hablar de preparación”, afirmó.

Acompañada por el gobernador regional Luis Neyra y los ministros de Defensa y de Desarrollo Agrario y Riego, Fujimori señaló que el Gobierno trabajará con sentido de urgencia ante un escenario en el que el caudal del río podría superar los 4.000 metros cúbicos por segundo.

“No soy de las personas que me rindo nunca. Y creo que cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja en unidad y con sentido de urgencia se pueden hacer las cosas”, manifestó.

Como parte de las acciones inmediatas, anunció una partida de S/ 140 millones destinada a contratar operarios y financiar el combustible necesario para ejecutar trabajos de limpieza y descolmatación en los ríos. Indicó además que se han identificado 60 puntos críticos que deberán ser intervenidos en un plazo máximo de cuatro meses.

La presidenta sostuvo que la prioridad será proteger a la población y al sector agrícola. “Aquí tenemos que priorizar primero salvar las vidas, cuidar a las personas, a nuestros ancianos, a nuestros niños y en segundo lugar cuidar de nuestro agro”, señaló, al tiempo que aseguró que su gobierno “pisará el acelerador” y que volverá a Piura para supervisar el avance de las intervenciones.

Durante su recorrido por la represa Los Ejidos, Fujimori también descartó que el Ejecutivo impulse en esta etapa una salida del río Piura hacia el mar. Explicó que esa alternativa ya no puede ejecutarse antes de la llegada del fenómeno.

“Esa es una posibilidad siempre y cuando se hubiese hecho el año pasado. En estos momentos es demasiado tarde, no se puede hacer en este momento”, sostuvo.

La mandataria afirmó que el Gobierno concentrará sus esfuerzos en una estrategia de respuesta rápida mediante la intervención de los puntos críticos identificados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, y el Ministerio de Defensa. Asimismo, anunció que se gestionará apoyo internacional para obtener motobombas, carpas, alimentos y agua, además del inicio de campañas de vacunación contra el dengue y la preparación de refugios, almacenes, colegios y hospitales para afrontar una eventual emergencia.