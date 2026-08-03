La presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegó este lunes a la región Piura para supervisar las acciones de prevención que se ejecutan frente a un posible Fenómeno El Niño, uno de los principales compromisos asumidos por su gobierno al inicio de su gestión.

La mandataria arribó acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, con quienes desarrollará una jornada de trabajo orientada a verificar el avance de las intervenciones en los principales puntos críticos de la región.

Como parte de su agenda, Fujimori recorrerá los ríos Chira y Piura y visitará los sectores Potreritos, Limonal y Los Ejidos, donde actualmente se realizan trabajos de limpieza y descolmatación del cauce. Estas intervenciones buscan retirar sedimentos, piedras y material acumulado para recuperar la capacidad hidráulica de los ríos y reducir el riesgo de desbordes e inundaciones durante la próxima temporada de lluvias.

La visita se produce pocos días después de que la presidenta anunciara, en su primer Mensaje a la Nación, que la prevención frente al Fenómeno El Niño sería una de las prioridades de su gestión. En esa oportunidad también adelantó la ejecución de labores de descolmatación, construcción de defensas ribereñas y otras acciones orientadas a disminuir la vulnerabilidad de las regiones del norte del país.

Antes de iniciar el recorrido por las zonas de intervención, la jefa de Estado realizó una visita inopinada a la comisaría de Veintiséis de Octubre, donde saludó al personal policial y verificó las acciones que se desarrollan para enfrentar la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana en la región.

La presencia de la mandataria en Piura coincide con el inicio de nuevas labores de descolmatación en el río Piura, consideradas prioritarias para proteger a miles de familias asentadas en zonas vulnerables ante un eventual incremento de caudales.