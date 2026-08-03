Un nuevo hecho de violencia criminal sacudió la provincia de Nasca la noche del sábado 1 de agosto, cuando un conductor fue asesinado a balazos mientras permanecía dentro de un vehículo en el sector Buena Fe, segunda entrada, en circunstancias que son materia de investigación.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Máximo Villarroel Montoya, de 32 años, conocido entre sus allegados con el apelativo de “Zapito”. De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba en el asiento del conductor de un automóvil Daewoo Matiz de placa BQZ-489, unidad utilizada para brindar servicio de transporte en la ruta Cajuca – Buena Fe, cuando fue atacado por desconocidos.

Según los primeros reportes, Villarroel esperaba que su esposa saliera de un establecimiento de comida cercano al lugar del ataque. En ese momento, sujetos aún no identificados se aproximaron al vehículo y abrieron fuego en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga.

Las diligencias iniciales realizadas en la escena permitieron ubicar 13 casquillos de bala, evidencia que fue incorporada a la investigación. Testigos señalaron que los atacantes habrían utilizado un arma equipada con silenciador.

Producto de los múltiples impactos de bala, el conductor falleció en el lugar antes de recibir atención médica. Su muerte deja en la orfandad a dos menores de edad, según indicaron personas cercanas a la víctima.

Hasta la zona llegaron representantes del Ministerio Público para dirigir las diligencias de levantamiento del cadáver y recolección de evidencias.

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