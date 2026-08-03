Tras una temporada que obtuvo una positiva respuesta del público, La lógica del escorpión vuelve a los escenarios con una versión extendida que profundiza en los conflictos emocionales y las relaciones entre sus personajes.

La obra, escrita y dirigida por Ricardo Caffo, se presentará durante agosto en el Centro Cultural CAFAE-SE, en San Isidro, con funciones los miércoles y jueves a las 8:00 p.m.

Un thriller emocional sobre las decisiones que cambian la vida

Con una narrativa que combina el drama, el suspenso y momentos de humor, La lógica del escorpión explora temas como el amor, la culpa, el deseo y la búsqueda del perdón.

La historia gira en torno a Sandra, una mujer convencida de que una conversación puede cambiar el rumbo de su vida. Sin embargo, ese encuentro nunca ocurre y, a partir de ese momento, una serie de revelaciones altera su destino y el de quienes la rodean.

Una llamada que llega demasiado tarde, un embarazo rodeado de secretos y verdades ocultas conforman la trama de esta puesta en escena, que invita al público a reconstruir la historia junto a sus protagonistas.

Ricardo Caffo: “No me interesa juzgar a los personajes”

El director explica que la obra busca acercarse a las contradicciones humanas desde la empatía.

“Me interesaba contar la historia de una mujer que intenta desesperadamente arreglar su vida, pero que, con cada decisión, termina hundiéndose un poco más. Creo que muchas veces así funciona la vida: queremos salir del dolor y, sin darnos cuenta, terminamos profundizando”, señala Ricardo Caffo.

El dramaturgo añade que la puesta en escena explora personajes que aman, se equivocan y buscan ser perdonados.

“No me interesa juzgarlos, sino comprenderlos. Creo que el teatro puede generar empatía allí donde normalmente solo hay juicio e invitar al espectador a preguntarse cuánto de sí mismo reconoce en ellos”, afirma.

Elenco y temporada

La obra cuenta con las actuaciones de:

Marisa Minetti

Katia Salazar

Diego Alonso Pérez

La producción está a cargo de Adriana Bravo.

Fechas de funciones

Miércoles 12, 19 y 26 de agosto – 8:00 p. m.

– 8:00 p. m. Jueves 13, 20 y 27 de agosto – 8:00 p. m.

Lugar

Centro Cultural CAFAE-SEAv. Arequipa 2985, San Isidro.

Entradas

Las entradas están disponibles en Joinnus y también pueden solicitarse al 910 636 988.

Precios

Entrada general: S/ 45

En puerta: S/ 50