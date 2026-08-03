Incendio forestal se registra en Cabanaconde

Un incendio forestal se registra desde esta mañana en el sector Auqui Pata, en el distrito de Cabanaconde, provincia de Caylloma. Las autoridades locales desplegaron personal de emergencia para controlar el avance del fuego y evitar que alcance otras áreas.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa, la emergencia se reportó aproximadamente a las 9:00 de la mañana. Para atender la emergencia, trabajadores de la Municipalidad Distrital de Cabanaconde, efectivos de la Policía y el subprefecto del distrito se desplazaron hasta la zona afectada, donde realizan labores para contener el incendio y reducir el impacto sobre la vegetación.

En paralelo, el equipo técnico de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito efectúa la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el fin de establecer la extensión del área afectada y determinar si será necesario reforzar las acciones de respuesta.

INCENDIO EN CONDESUYOS FUE CONTROLADO

En tanto, otro incendio forestal registrado el domingo en el sector Collpa, distrito de Andaray, provincia de Condesuyos, fue controlado tras varias horas de trabajo conjunto entre los efectivos de la Policía y pobladores de la zona.

La emergencia se inició alrededor de las 9:30 de la mañana y fue sofocada aproximadamente a las 2:30 de la tarde. El fuego también ocasionó daños a la flora y fauna, aunque no se reportaron víctimas a daños a viviendas.